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快訊／高中同學指認！林園沙灘裸女屍身份曝　頭部驚見撕裂傷不排除他殺　

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▲高雄市林園海邊沙灘出現一具無名裸女屍體，海巡人員處理善後，警方調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市林園海邊沙灘出現一具無名裸女屍體，海巡人員處理善後，警方調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

海巡署南部分署第五岸巡隊於30日清晨5點41分時，接獲高雄市政府消防局通報表示：於高雄市林園區海墘路岸際沙灘發現一具女性屍體，經過初步勘驗之後，發現頭部有撕裂傷，無法排除有他殺嫌疑，檢警還在調查當中，而透過媒體報導之後，目前這名死者身份已經確認。

經港嘴派出所員警查驗，該女性死者年約50歲，身上未著衣物，且無遺留任何證件，目前於高雄市政府殯儀館冰存，經過初步勘驗之後，發現這具裸體女屍，趴於海邊旁沙灘且面部朝下，經檢視該屍體頭部疑有撕裂傷及乾涸血跡，身體其他部分則無傷。而高雄地檢署檢察官相驗後，表示需將擇日複驗以瞭解確切死因。

▲林園沙灘女裸屍生前的鞋子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林園沙灘女裸屍生前的鞋子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

30日下午經過媒體刊載之後，有熱心民眾來電表示死者疑似為自己高中蔡姓女同學，目前59歲，現住於林園區東林里，經過警方立即調閱影像比對，並前往蔡姓女子住家尋找，透過他的哥哥來確認，身份應該蔡姓女子無誤。目前警方也透過相關沿線尋找，在林園轄內「免煩惱釣魚場」前排水溝旁尋獲蔡姓女子鞋子，同時也經過家屬確認，所以警方也會調閱附近監視器，持續瞭解死因。

▲高雄市林園海邊沙灘出現一具無名裸女屍體，海巡人員處理善後，警方調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市林園海邊沙灘出現一具無名裸女屍體，海巡人員處理善後，警方調查中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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