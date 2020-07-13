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71歲阿嬤裸曬日光浴被罵「穿上衣服」　遭男鄰居掏槍爆頭身亡！

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太陽,曬太陽,日光浴。（圖／達志／示意圖）

▲女子因為在自家日光浴遭鄰居射殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯州一名71歲女子因為喜歡全裸在自家院子日光浴，竟然引來男鄰居不滿，與朋友一起遭到對方開槍爆頭。更誇張的是，事發當時男子年幼的女兒也在身旁，他卻當著對方的面當場開槍，目前依謀殺罪嫌被逮捕。

事件發生在上月25日晚間，71歲女子奧利沃(Mildred Olivo)與53歲友人漢森(Timothy Hanson)一同在家中時，遭36歲男鄰居科特(Andrew Cote)開槍射殺。警方晚間10時接到科特的自首電話，他坦承自己用槍射殺2人，員警前往現場果然在後院發現2名受害人，其頭部均明顯受到創傷並當場被宣布已死亡。

鄰居透露，奧利沃因為喜歡全裸在院中泡熱水浴缸(Hot Tub)，而引來科特不滿，時常可聽到對方對她怒吼，「穿上衣服」。而另一名鄰居則表示，奧利沃曾經對人抱怨覺得隱私被侵犯，因為一舉一動都會被鄰居看到，而有同樣煩惱的科特也時常向附近居民抱怨。

警方表示，當天稍早科特與奧利沃發生口頭爭執，和女兒一同被對方用水管噴水趕人，當時他曾打電話報警，然而晚間卻又再闖入對方家中吵架，結果當著女兒的面射殺奧利沃以及友人，後來便帶著女兒返回家中報警自首。科特目前因2項殺人罪名暫時被關押在克拉克郡(Clark County)拘留中心。

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