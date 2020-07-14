英執政黨前黨魁警告：中國不可信賴　政治經濟分開談「太天真」

▲ 英國保守黨內部反華情緒漸升。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國被指隱匿新冠疫情，近期又通過《港版國安法》，加深英國國內對中國科技巨頭華為參與5G網路建設的反對聲浪。英國前任保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）便指出，「中國不是個值得信賴的夥伴」，正說服其他保守黨議員，將華為從英國5G建設中排除，更要求盡快淘汰英國電信基礎設施中既有的華為技術。

《美聯社》報導，英國決定向香港數百萬人提供庇護，引來中國官員威脅，若英國將其視為敵國，並將華為排除在5G建設以外，將會嘗到「後果」。中國譴責之下，英國首相強生（Borris Johnson）領導的保守黨內，越來越多人開始認真審視英中關係。許多人表示，政府過於自滿、天真，以為可在不產生政治後果的情況下獲得經濟利益。

史密斯提到，中國藐視《中英聯合聲明》、在南海問題上表現出咄咄逼人的姿態，「中國正在成為一個非常不可靠且相當危險的合作夥伴。這就是為什麼我們需要重新審視我們與他們的關係。那些認為貿易與政治可以分開談的人……那是沒辦法的，太天真了。」

▲ 港版國安法實施後，強生表示，將維護香港人民。（圖／路透）

英國智庫國際戰略研究所（IISS）高級顧問、前秘密情報局行動與情報總監英克斯特（Nigel Inkster）表示，華為相關問題並非迫在眉睫的安全威脅，但中國若成為全球5G技術霸主，帶來的地緣政治影響將是更大的隱憂。

英克斯特進一步說明，這種影響和網路間諜活動的關係並不如一般人想像的大，「畢竟網路間諜活動在任何地方都會發生，英國對此從不缺乏認識。」但他也提到，他多年來持續警告，英國需要一套更加完整的對華策略，以平衡經濟與安全。

史密斯日前也向《天空新聞》表示，「如果你認為，可以對一個國家在本國領土上對人民殘忍的對待及其在境外的行為睜一隻眼閉一隻眼，那麼你就中了我們多年前就見識過的圈套。隨著時間流逝，這個問題會越來越嚴重。我們在1930年代就學到教訓，而現在必須重新思考。我們正面臨一個非常類似的問題。」

▲ 英國對華為參與5G建設的態度轉向強硬。（圖／路透）

專門研究中國的牛津大學歷史學家米德（Rana Mitter）說明，港版國安法及中國處理新冠疫情的方式引起廣泛不滿，在英國政界及民間形成一場完美風暴，「英國已經從毫不批判地接受有關中國的一切，轉變成一種對抗的方式」，部分原因是過去對中國模式缺乏了解。

然而，英國國內也有人警告，不要加劇緊張情勢。前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）便指出，在英國切斷與歐洲貿易連結、尋求其他合作夥伴之際，削弱與全球第二大經濟體的關係非常不明智，也對保守黨內部反華情緒感到擔憂。

但史密斯認為，對中國崛起的憂慮跨越黨派與國家。他是對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）成員，該組織由美、澳、日等13國國會議員組成，希望國際社會對中國的挑戰做出一致反應。史密斯提到，「我們需要意識到，這不是單一國家可以解決的問題。」

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