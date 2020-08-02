英皇家空軍波羅的海「攔截俄羅斯聯軍」！包括罕見IL-38巡邏機

▲IL-38。（圖／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

英國皇家空軍洛西茅斯（RAF Lossiemouth）第六中隊日前在執行任務時，在空中攔截了俄國罕見的「伊爾-38」海上巡邏機（IL-38）聯隊。據悉，根據北大西洋公約組織協議，洛西茅斯第六中隊負責在波羅的海上空執行防空警備任務，目前駐紮在立陶宛。

根據《Defense Blog》報導，洛西茅斯第六中隊所屬的皇家空軍的135遠征聯隊目前駐紮在立陶宛，負責在波羅的海一帶執行任務。此次洛西茅斯第六中隊便在波羅的海上空攔截到俄羅斯的軍機聯隊，包括兩架Su-27戰鬥機和一架「伊爾-38」海上巡邏機。

據悉，這是英國皇家空軍首次攔截到「伊爾-38」海上巡邏機，且英國的「颱風戰鬥機」（EF-2000）也捕捉到「伊爾-38」和俄羅斯海軍主力的奧斯卡級核動力巡弋飛彈潛艇「949型核潛艇」目前正從波羅的海向西移動。此外，英國皇家空軍的「颱風戰鬥機」在上周早已攔截過一架接近立陶宛領空的Su-27戰鬥機。

據了解，由於立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞沒有足夠與俄羅斯抗衡的空軍力量，讓此地城為了北約在空防上的一個漏洞，因此北約建立了波羅的海防空警備任務，讓組織內的大國輪流派軍駐守。目前輪到英國、西班牙和法國值勤，分別部署在立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞。