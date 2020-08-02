重視黑人、亞裔的「重要貢獻」！英財政部：考慮發行甘地紀念幣

▲全球呼籲重視少數族裔的聲浪高漲，英國財政部也考慮順應民情。圖為德國柏林新冠益情期間，抗議群眾將甘地肖像當作示威告示牌。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死讓全世界重新審視種族議題、歷史，以及殖民主義，隨著人們呼籲重視少數族裔的貢獻，英國財政部1日宣布，正考慮發行紀念印度獨立運動領袖「聖雄」甘地（Mahatma Gandhi）的硬幣。

據《路透》報導，英國財政部1日以電郵發表聲明表示，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）已寫信給英國皇家鑄幣局諮詢委員會（RMAC），尋求承認黑人、亞裔及其他少數族裔的貢獻。財政部稱，「RMAC目前正在考慮發行紀念甘地（Mahatma Gandhi）的硬幣。」

蘇納克的信中寫道，黑人、亞裔和其他少數族裔對社會做出「深遠貢獻」，委員會應該考慮在英國的新幣呈現此事。英國皇家鑄幣局諮詢委員會（RMAC）是一個由專家組成的獨立委員會，負責巷英國財政大臣推薦硬幣的主題及設計。

佛洛伊德之死引起全球紛紛興起抗議種族主義、殖民主義和過度使用暴力的聲浪，許多組織已主動投資幫助黑人、亞裔和少數族裔（BAME）社區，並支持種族多樣性。

印度「聖雄」甘地（Mahatma Gandhi）生於1869年，一生主張非暴力抗爭，對印度獨立運動中發揮關鍵作用，他的生日日後被定為國際非暴力日，被尊為印度國父，死於1948年1月30日的一場暗殺中。