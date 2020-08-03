安德魯王子被爆熱衷色情按摩！　性奴曝牧場荒淫2天「要好幾次」：看起來很享受

▲英國安德魯王子（Prince Andrew）身陷性醜聞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國淫魔富豪艾普斯坦的女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell），正被收押面臨調查中，根據紐約法官上月30日公開的法院文件中，一名女性證人點名英國安德魯王子（Prince Andrew）也參與其中，指控他參加雜交派對，和多名未成年少女發生關係，而且熱衷色情按摩。安德魯王子對這些指控一律否認。

英國《鏡報》（Mirror）報導，58歲的麥斯威爾正因性虐待和偽證罪名，上月遭美國聯邦政府逮捕並進入司法程序，指控中包含她在1994年至1997年間，對多名未成年少女犯下的罪刑。其中一名受害的女子裘浮芮（Virginia Giuffre），在2015年時指控艾普斯坦和麥絲威爾給她1000美元，讓她和安德魯王子獨處2天，並獻出自己的身體；這項指控延續到2017年，以裘浮芮和麥斯威爾私下和解作結。

如今麥絲威爾涉嫌重大，裘浮芮在2015年作出發言的文件重新被審視，當時文件中以無名女3號（真實姓名未公開）代稱裘浮芮。她描述麥斯威爾在艾普斯坦身邊所扮演的角色，因麥絲威爾認識許多有權有勢的大人物，便能為艾普斯坦和這些人接頭，「其中一個有如此權勢，讓艾普斯坦強迫無名女3號發生性關係的人，是英國王室的成員 ─ 安德魯王子。」

▲裘福利（Virginia Giuffre）表示，年輕時被拐與安德魯王子發生性行為。（圖／達志影像／美聯社）

裘浮芮當時年僅17、18歲，她聲稱自己曾被迫在3個地點和安德魯王子發生性行為，一次麥斯威爾在倫敦的公寓，一次在紐約，一次則在艾普斯坦的位於美屬維京群島上，一座惡名昭彰的小島上 ─ 安德魯王子被控在那裡和多名未成年女子雜交。

裘浮芮表示2001年時，麥絲威爾邀請她到艾普斯坦位於新墨西哥州的聖塔菲（Sante Fe）的佐羅牧場（Zorro Ranch），事前並不知道要見面的人是安德魯王子。她說安德魯王子在那2天的獨處時間裡，多次要求她進行色情按摩，而且每一次都享受其中，她在結束後得到了1000美元的「獎勵」，「我的工作就是無止盡地取悅他，不論是色情按摩或是單純和他一起騎馬。」

那棟豪宅裡當時沒有其他客人，只有數名女傭在性交易暫告一段落時煮晚餐給他們吃，裘浮芮回憶，還有多名保鑣隱身在豪宅各處。安德魯王子的名字在艾普斯坦被調查時就已經多次被提起，如今在麥絲威爾一案中再度被提起，不過安德魯王子始終一概否認。