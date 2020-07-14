　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／怒拔台南、高雄警察局長　蘇貞昌親自下決定：我最重視治安

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄舞廳日前發生殺人命案、台南接連發生槍擊案。行政院長蘇貞昌13日上午撂下重話，要求縣市警察局長負責。警政署13日下午證實，已報請內政部職務調整，台南、高雄2名局長遭拔官。對此，行政院長蘇貞昌14日受訪時強調，自己最重視治安，也最支持警察，但要求也是最嚴格。

針對台南、高雄市警局長遭到拔官，外界質疑是否有違反慣例、台南市長黃偉哲也為局長抱屈。蘇貞昌回應，「大家可以往另一個角度想一想，如果我什麼事情都不管，當作什麼事情都沒有發生，只做好人的話，會是什麼另外一種狀況？大家可以往另一種角度想想看。」

至於為何台中、桃園治安也有出狀況，但局長卻沒有受到牽連？蘇貞昌說，大家可以有各種角度來講，但治安是人民最在意的事情，怎麼樣做好政府都用盡全力，「蔡總統非常關心警察，就任以來大力支持，包含警察裝備提供、人力補充、經費給與，甚至值勤各種困難狀況，我們都徵得立法院同意完成修法，警察各種方面做的很好，但獎勵從基層做起，究責從局長開始。」

外傳此事是內政部長徐國勇及警政署長陳家欽的內鬥，徐國勇到最後才知道局長遭到拔官的決定，蘇貞昌回應，很多過程描述都跟事實不符，「我始終最重視治安也最支持警察，但我要求也最嚴格。」

行政院發言人丁怡銘13日晚間表示表示，蘇貞昌相當重視治安，也反映在對警察福利和執勤裝備的支持上，在政府整體努力下，民眾對於警察的形象顯著改善，達到八成的滿意，是歷來最佳。

丁怡銘指出，蘇院長對於警察同仁一向是要裝備給裝備、要修法就修法，該敘獎鼓勵就鼓勵，同時實質提升福利，為的就是讓警察執法能夠無後顧之憂。

丁怡銘提到，蘇院長對警方有鼓勵也有要求和期許，他上任後就特別找來六都警局局長，要求拿出方法，讓各特種店不再發生任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。當時他也向業者喊話，若「酒店、夜店一再生事，因為經營酒店夜店的都不是普通人，你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業。」

丁怡銘說，蘇院長常強調「有功從基層開始獎勵，有責從上面負責」。針對近來接連出現特種店殺人、槍擊重大治安事件，今天的高層警界人事調整，就是政府向社會展現負起治安責任，同時也向違法犯罪者展現決心，只要向公權力挑戰，政府一定嚴辦。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
Apple、瑤瑤錄影聊太嗨…小優變臉：幹嘛講這個？認走心吐不
郵局明天領三倍券　排隊前要注意3件事
快訊／熱帶性低氣壓家門口生成！　明最接近台灣
國3車禍驚悚影片！轎車撞護欄…熱褲女從車窗噴飛重摔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／費鴻泰衝立院「韌帶被割傷」　醫院安排開刀治療

麥當勞嗶悠遊卡享「早餐優惠」　58元就吃得到「豬肉滿福堡+咖啡」

「我上博恩也沒付費！」　高嘉瑜PO晚餐照：上館長節目都滿載而歸

王定宇臉上「腫一包」　雙眼緊閉、秀血紅印記「不敢說是皮開肉綻」

臉太白...蘇貞昌三倍券這樣用：買潤色隔離霜還太太　送孫女動物森友會

蘇貞昌挺陳菊：一生歷練讓國際看到台灣保護人權的決心

陳菊自許「末代監察院長」：修憲廢考監後光榮離開

快訊／怒拔台南、高雄警察局長　蘇貞昌親自下決定：我最重視治安

萬安演習全台發「飛彈來襲」簡訊示警　人車不管制、捷運火車正常行駛

「民進黨摧毀民主價值」　江啟臣上戰車：今天不抗議，明天就沒公義！

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

快訊／費鴻泰衝立院「韌帶被割傷」　醫院安排開刀治療

麥當勞嗶悠遊卡享「早餐優惠」　58元就吃得到「豬肉滿福堡+咖啡」

「我上博恩也沒付費！」　高嘉瑜PO晚餐照：上館長節目都滿載而歸

王定宇臉上「腫一包」　雙眼緊閉、秀血紅印記「不敢說是皮開肉綻」

臉太白...蘇貞昌三倍券這樣用：買潤色隔離霜還太太　送孫女動物森友會

蘇貞昌挺陳菊：一生歷練讓國際看到台灣保護人權的決心

陳菊自許「末代監察院長」：修憲廢考監後光榮離開

快訊／怒拔台南、高雄警察局長　蘇貞昌親自下決定：我最重視治安

萬安演習全台發「飛彈來襲」簡訊示警　人車不管制、捷運火車正常行駛

「民進黨摧毀民主價值」　江啟臣上戰車：今天不抗議，明天就沒公義！

sisley全能乳液7,200元➔4,599元　4種超狂用法讓CP值大爆發

NFL／華盛頓紅人隊名涉種族歧視　確定改名和隊徽

快訊／費鴻泰衝立院「韌帶被割傷」　醫院安排開刀治療

快訊／振興三倍券明天發！全台申購人次逼近1200萬大關

香港確診者曾捐血「並被使用」　輸血中心：血液未檢測到病毒

艦上溫度「超過500˚C」 ！美兩棲艦「好人理查號」狂燒27小時...官員：快沒救了

快訊／基隆通緝犯開車加油「巧遇警察」！下秒衝撞逃逸　警急開槍追捕中

香港泛民立法會初選結果出爐！　黃之鋒、岑子杰等本土派獲高票

「肥料實名制2.0」明上路　農委會：農民現領、每40KG補助40元

客機廁所發現「機上有炸彈」紙條！機組員塔台失聯　英空軍2戰機急升空

政治熱門新聞

快訊／立院玻璃又被砸碎　藍委一早突襲：退回陳菊！

拆國光客運判賠　柯：契約不是我訂的

兒童新樂園「小小水樂園」開幕　3大優惠一次看

獨／陳菊私人Line帳號曝光！　政壇大咖英文名字一次看

立院爆衝突濺血！綠委拆解藍營防線　5分鐘內護送陳菊入議場

陳菊明赴立院備詢！國民黨立委「今晚不回家」

「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

萬安演習「不實施人車管制」　蔡：應時時提高警覺

快訊／立院衝突爆血　藍委高喊：你們這些警察犯下殺人罪

軍備局少將傳收賄3000萬元　國防部：如有涉案將嚴懲

快訊／在野合作！民眾黨立委進入議場

快訊／國民黨團二度衝議場「摔爛備詢台」　最新畫面曝光！　

任寺院要職不避嫌　林岱樺向工業區廠商強索贊助

罷免陳致中理由書6點搶先曝光！第一項「法院認證」

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌為三倍券「財哥」上身：不必...排隊...搶頭香...

蘇貞昌為三倍券「財哥」上身：不必...排隊...搶頭香...

振興三倍券即將在15日正式上路，郵局也將開放民眾現場購買，行政院長蘇貞昌宣導國人不用在第一時間至郵局搶購避免排隊人潮。蘇貞昌14日「財哥檳榔」上身，逗趣向網友喊話，「三倍券...不必...排隊...搶頭香...」。

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

郵局領三倍券不想排隊...蘇貞昌教你這招：現在就去預約！

郵局領三倍券不想排隊...蘇貞昌教你這招：現在就去預約！

蘇貞昌變臉「海公公」　陳其邁：我一離開院長就有事！

蘇貞昌變臉「海公公」　陳其邁：我一離開院長就有事！

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

快訊／梁文音認了離婚！終結4年婚姻

快訊／國道3號重大車禍「乘客噴飛」！　1男1女倒地

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面