快訊／怒拔台南、高雄警察局長　蘇貞昌親自下決定：我最重視治安





▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄舞廳日前發生殺人命案、台南接連發生槍擊案。行政院長蘇貞昌13日上午撂下重話，要求縣市警察局長負責。警政署13日下午證實，已報請內政部職務調整，台南、高雄2名局長遭拔官。對此，行政院長蘇貞昌14日受訪時強調，自己最重視治安，也最支持警察，但要求也是最嚴格。

針對台南、高雄市警局長遭到拔官，外界質疑是否有違反慣例、台南市長黃偉哲也為局長抱屈。蘇貞昌回應，「大家可以往另一個角度想一想，如果我什麼事情都不管，當作什麼事情都沒有發生，只做好人的話，會是什麼另外一種狀況？大家可以往另一種角度想想看。」

至於為何台中、桃園治安也有出狀況，但局長卻沒有受到牽連？蘇貞昌說，大家可以有各種角度來講，但治安是人民最在意的事情，怎麼樣做好政府都用盡全力，「蔡總統非常關心警察，就任以來大力支持，包含警察裝備提供、人力補充、經費給與，甚至值勤各種困難狀況，我們都徵得立法院同意完成修法，警察各種方面做的很好，但獎勵從基層做起，究責從局長開始。」

外傳此事是內政部長徐國勇及警政署長陳家欽的內鬥，徐國勇到最後才知道局長遭到拔官的決定，蘇貞昌回應，很多過程描述都跟事實不符，「我始終最重視治安也最支持警察，但我要求也最嚴格。」

行政院發言人丁怡銘13日晚間表示表示，蘇貞昌相當重視治安，也反映在對警察福利和執勤裝備的支持上，在政府整體努力下，民眾對於警察的形象顯著改善，達到八成的滿意，是歷來最佳。

丁怡銘指出，蘇院長對於警察同仁一向是要裝備給裝備、要修法就修法，該敘獎鼓勵就鼓勵，同時實質提升福利，為的就是讓警察執法能夠無後顧之憂。

丁怡銘提到，蘇院長對警方有鼓勵也有要求和期許，他上任後就特別找來六都警局局長，要求拿出方法，讓各特種店不再發生任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。當時他也向業者喊話，若「酒店、夜店一再生事，因為經營酒店夜店的都不是普通人，你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業。」

丁怡銘說，蘇院長常強調「有功從基層開始獎勵，有責從上面負責」。針對近來接連出現特種店殺人、槍擊重大治安事件，今天的高層警界人事調整，就是政府向社會展現負起治安責任，同時也向違法犯罪者展現決心，只要向公權力挑戰，政府一定嚴辦。