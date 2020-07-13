沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員





▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院人事行政總處提出「聘約人員人事條例」草案，擬規定三職等以上的約聘員得於進用滿3年後，擔任有職稱職等的職務，雖然這個草案尚在徵詢各界意見階段，但連日來卻被藍營緊咬，質疑是民進黨要讓親信登堂入室的「口譯哥條款」。

對此，行政院長蘇貞昌13日正面回應，強調這種說法是「扭曲、歪了」，「聘約人員跟公務人員完全不相干」。

多位藍營人士連日來不斷抨擊「聘約人員人事條例」草案相關修法破壞用人取才的精神，根本就是「口譯哥條款」，未來透過類似模式登堂入室的亂象將不再是特例。

國民黨北市議員羅智強也在臉書PO文酸，這是讓民進用的「雞犬」，「升天」獲得文官的保障，「正在準備高考、普考的年輕朋友們，你們還在傻傻的準備考試嗎？」

面對外界質疑，人事總處澄清，聘約人員與政府機關是公法契約關係，「並不會取得公務人員身分」，公務人員的國家考試制度仍市政府用人主軸。

至於為何要修法，人事總處也解釋指出，這是為了將現有約聘雇人員制度的權利義務更完整的法制化，也是立院所關心的課題，所謂權利義務法制化內容，包括：如何公開競爭遴選、不同等別所需具備資格條件、薪資、工作考核、終止聘約、遵守的公務服務行為規範，以及參加勞保和勞退等。

人事行政總處強調，聘約人員與政府機關是公法契約關係，並不會取得公務人員身分，但研議讓已工作一定時間且具有一定學經資格條件聘約人員，經審查後得以擔任或兼任特定領域，如研究、文教館所、科技，某些有職稱的職務，不會擴及ㄧ般行政機關。

另一方面，蘇貞昌13日受訪時則是正面回擊，他強調國民黨的說法根本是「扭曲、歪了」，「這種聘約人員跟公務人員完全不相干，也不會妨礙任何行政機關既有的人力進用及相關的法制。這些首長帶來的機要，也不會因為這個變成公務人員，這都不搭嘎的。」

蘇貞昌進一步提到，有一些政府的場館、醫療、科技的比較需要特別的人才，這些人才用約聘，行之有年有一定的條件，「所以朝野立委都一再說，這些人有一定條件，又已經做多了好多年，應該有一個規範，怎麼進用、怎麼福利、怎麼約制等都要明白，所以人事總處才會弄這一個來徵詢各方意見。他強調，目前草案還在徵詢各界意見中，「請各位多多指教，但不要扭曲了。」

面對藍營抨擊，行政院發言人丁怡銘也相當不以為然，他強調，這個案子還沒到政院，僅在徵詢部會意見階段而已。政務人員和機要人員，不是這個專業約聘人員法制化討論的範疇，已經提醒過但相關人士卻仍然拿趙怡翔、林子揚做新聞操作標的，非常不恰當。