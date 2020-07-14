明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包　咖啡買1送1、加碼5天有晚鳥優惠

▲紙本三倍券明日開放領取。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，首波預購者明（15）日起至31日止就可正式領券使用，期間每日開放上午9時至晚間10時領取，《ETtoday新聞雲》統整出4大超商祭出的領券優惠，不僅有星巴克買1送1券免費拿，還有最高1000元購物券可領，提醒民眾領券時不要忘了拿好康。

▲OK mart有拿鐵買1送1。



●7-11

7-11鼓勵「晚點領」，故於7月17日起至21日推出「晚鳥優惠」，領券當下憑單據享CITY CAFE大杯拿鐵第2件半價、CITY CAFE特大美式買1送1、CITY PRIMA精品美式買1送1，3種咖啡優惠擇一。

另加碼送星巴克黑咖啡系列好友分享券，活動期間持券到星巴克門市購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，其中1杯免費喝，兌換時間為7月17日起至7月23日止。

●全家

來全家領取三倍券可憑小白單享Let’s café大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買1送1優惠券1張；大戶屋「就飽900元套餐」優惠券1張；憑領取單據最高送出1000元購物券，首次憑小白單領取即送100元購物券1張，全家會員使用該券消費再送900元購物券（9張100元購物券），限量30萬組，提醒每張消費需滿600元才能折抵，使用期限至8月31日

●OK mart

OK mart憑小白單享大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

●萊爾富

至萊爾富領取三倍券，凡是會員報手機號碼或出示會員App條碼可累積30Hi點。

超商首輪預購實體三倍券開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，只要攜帶健保卡就可在原門市進行領取，新增的第二輪預購時間為7月8日至7月12日共5天，並於7月22日起至7月31日開放領券，第三輪則維持在8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時預購，領取時間8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

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