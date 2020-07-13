蘋果經銷商拚振興　三倍券、開學優惠開跑

▲德誼數位推出振興三倍券加碼優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

振興三倍券的使用時間即將於7/15開跑，蘋果經銷商德誼數位（DE）與STUDIO A都釋出了相關優惠；除此之外，為了搭配Apple推出的Back to School（BTS）活動，兩家經銷商即日起也都提供開學季優惠。

DE三倍券變六倍

為了響應政府政策，DE推出振興三倍券加碼優惠，自7/15至8/31，使用振興三倍券至全台德誼門市，將可以3,000元購得價值6,439元的指定商品組合，讓「三倍變六倍」。

且消費者也可選擇購買多重優惠商品組，從擁有超廣角鏡頭的iPhone 11 Pro、德誼實體通路獨家販售的Harmon Kardon Aura Studio 3、到低音藍牙喇叭UE Megaboom 3等熱門商品，都有多倍好康回饋。

另外，針對學生族群，德誼數位Back to School開學季優惠即日起正式開跑，全台大專院校師生憑學生證或教師證至教育優惠指定門市購買MacBook系列主機，不僅可享教育價優惠，還送最高價值5,690元獨家好禮，搭配振興三倍券使用更划算。

STUDIO A集點半價加購 最高折抵1,500元

為了響應政府「振興三倍券」政策， STUDIO A將於7月15日起推出「A集狂省 VIP超狂加購」限時優惠活動，7月15日~8月16日期間凡於STUDIO A單筆消費滿3,000元即加贈會員點數1,000點，除可作為購置主機折抵外，還可選購限量發售精選禮品，只要50點，即可以半價加購，最高折抵1,500元。

▼STUDIO A振興券優惠。（圖／STUDIO A提供）

STUDIO A指出，消費者只要在7/15~8/16期間於全台STUDIO A門市消費滿3,000元（可使用振興券）即加贈會員點數1,000點，可在官網「A集狂省」專區，選擇以50點抵500元、抵1,000元、抵1,500元或半價加購的限量禮品。

而在BTS方面，STUDIO A指出，學生族群只要在STUDIO A旗下Straight A校園門市以現金購買MacBook、MacBook Pro、iMac或iMac Pro系列主機，贈送好禮三選一，除可選擇AirPods外（價值5,290元），還可挑選兼具擴充埠及大容量儲存碟功能的SSD 512GB Hub（價值5,690元），或突顯個人風格的潮流時尚Pix LED包包（價值7,990元）。

STUDIO A表示，全台大專院校學生及全國老師憑學生證或教師證均可享有教育優惠，以MacBook系列來說，教育優惠可省1,600元~6,500元、iMac 系列可省6,300元～12,800元，同時還可搭配使用振興券。