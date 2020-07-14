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街口支付控呱吉誣指「非法解雇」　北檢打臉：勞工局已認定確有違法

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▲▼街口支付執行長胡亦嘉。（圖／ETtoday資料照）

▲街口支付執行長胡亦嘉被指收購愛評網後違法解雇員工。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前立委余宛如、台北市議員邱威傑(呱吉)去年開記者會，指控行動支付平台「街口支付」違法解雇16名員工，街口執行長胡亦嘉控告余和呱吉涉嫌加重誹謗，但台北地檢署調查，街口確實有包括解雇當月就不支薪等情節，已經被勞工局認定違法，民代開記者會所指皆有所本，14日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

街口支付2019年3月21日收購客誠科技公司（愛評網），4月初就陸續解雇包括愛評網3名創辦人在內的舊員工，余宛如和邱威傑在4月8日帶著遭解雇員工舉行記者會，質疑胡亦嘉毫無理由、片面解雇，還在公司內部信件中向員工說：「不會給任何錢、要提告就去、廢話這麼多幹嘛」。

▲▼ 街口胡亦嘉遭控非法解雇愛評網全數16名員工。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲檢察官認為余宛如(中)、邱威傑(呱吉，右)在記者會前已有相當程度的查證。（圖／資料照）

遭解雇的員工在記者會上聲淚俱下，說原本是財務、客服工作，突然被要求去做大量的業務工作，否則直接開除，讓他們無法接受。胡亦嘉則在得知記者會內容後，認為自己的行為合理，員工分別有曠職等不良紀錄，並非違法解雇，因此控告開記者會的2位民代涉嫌未經查證，加重誹謗罪嫌。

但檢察官調查後認為，愛評網3名創辦人是主管職，本來就不需要打卡上下班，遭收購後突然被以未打卡的理由解雇，不合理，而且不打卡不代表沒上班，如果10多名員工過去真的都有沒打卡曠職情形，愛評網不可能維持正常運作，而街口4月開除員工就不發3月薪資，也已經被勞工局認定違法，因此認為余婉如和呱吉2人誹謗罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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