網紅副教授被指「歧視原住民」　怒告網友結果出爐...合理評論不起訴

▲檢察官認為長期觀察文章、演說後所做出的評價，雖然可能聽來刺耳，仍屬言論自由範圍。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

某國立大學副教授前年接受雜誌專訪，分享自己成長經歷，原本是個正面宣傳機會，卻被鄭姓網友在轉貼的採訪文下面留言質疑，過去常發言「歧視原住民」，「真好洗白」，副教授不甘名譽受辱，告鄭涉嫌加重誹謗，但鄭翻出過去副教授的文章、演說，質疑副教授真的會對原住民以偏概全，台北地檢署認為鄭男po文是出於長期觀察後的合理評論，30日處分不起訴。

這名副教授本身也是個網紅，有不少粉絲，2019年間，一本親子雜誌專訪他和他的父母，以親身經歷驗證如何培養出資優孩子，有臉友看到文章後轉貼分享，鄭姓男子則在分享文下面留言，質疑副教授「歧視原住民」，靠著這篇專訪「真好洗白」。

副教授得知後，認為自己基於專業領域發表文章，竟被說成是會歧視的人，憤而提告，鄭男到案坦承po文，但他說自己是「台灣原住民政策協會」會員，長期關注原民議題，並翻出副教授過去針對原民狩獵等文化發表的演說、專欄文章，包括提到「射耳祭嬉鬧化」等，是對原民文化以偏概全、沒依據的言論。

檢察官調查後，認為鄭男的確是經過長期觀察後，認為副教授對原住民有「歧視」，所以發表相關評論，雖然用詞讓人不悅，也和副教授對自己的評價不同，但並非刻意要汙衊副教授的名譽，仍屬《憲法》保障的言論自由範圍，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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