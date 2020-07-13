拿親友人頭詐「暖冬旅遊補助」20萬　旅舍夫妻認錯吐錢換緩起訴

▲旅館業者拿人頭資料申領政府補助國人住宿費，詐領近20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市某間被列為「安心旅宿名單」的旅舍，涉嫌在去年初申報「暖冬旅遊補助」時，被觀光局發現，銷售額比前1年度同期暴增4成，疑有虛報，檢警單位搜索查扣旅舍內帳，發現旅舍向親友借用身分證，詐領了19萬7500元補助款，柯姓負責人夫妻坦承犯行，並繳回犯罪所得，台北地檢署13日依詐欺罪嫌，給予緩起訴1年，另要繳交國庫20萬元。

交通部觀光局在2019年初辦理「擴大國旅暖冬補助」，提供民眾在國內旅遊，每人1000元到1500元不等的住宿補助，旅館業者先提供住宿折價後，再拿入住資料向觀光局申請補助，這間位於松山區南京東路的人文旅舍，前後申報了數百筆住宿資料，共領了超過80萬元補助款。

但觀光局事後查核發現，這間旅舍在2019年1月的住房銷售額，比前1個年度增加了4成，懷疑其中有詐，因此報警偵辦，檢察官李明哲指揮搜索，查到旅舍的內帳，發現果然有上百名負責人的親友，未實際住宿，卻提供人頭資料，讓旅舍申領補助，柯姓負責人夫妻坦承犯行，依照內帳紀錄，繳回詐領的19萬7500元，獲得檢察官處分緩起訴，緩起訴期間1年，命夫妻倆各繳交國庫10萬元。

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