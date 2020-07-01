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指蘇嘉全家族「貪到全新境界」　網友說不出消息來源判賠錢又遭起訴

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▲總統府秘書長蘇嘉全率考試院正副院長及委員提名人拜會時代力量。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府秘書長蘇嘉全控告網友說他家族「貪到全新境界」涉嫌誹謗。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子去年10月，在臉書上指總統府秘書長蘇嘉全，全家族「貪到全新境界」，並說親戚要遴選校長時，「直接找人來家裡要錢」，蘇嘉全對黃男以及在下面留言附和的吳姓網友一併提出民刑事告訴，昨天台北地院判決黃、吳連帶賠償10萬元，可上訴；刑事部分今天台北地檢署偵結，依公然侮辱罪起訴黃男，吳男則獲不起訴。

黃男是在蘇嘉全妻子洪恒珠參選立委期間，在個人臉書分享相關新聞，並留言指「這家族在屏東貪到全新境界」，「我親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」並在留言區與附和讚聲的吳男互動對話。

蘇嘉全隨後提告，台北地檢署首度偵查時，認為蘇是公眾人物，黃男所提校長遴選等事項可受公評，處分不起訴黃、吳，經蘇嘉全提起再議，高檢署發回要求北檢調查黃男所言可信度，結果黃男始終沒有說出哪位親戚選校長，也不能提出相關事證，因此被檢察官起訴，另外根據過去歷史新聞顯示，蘇並非毫無爭議的政治人物，吳男僅單純跟著附合，罪嫌不足，因此仍不起訴。

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