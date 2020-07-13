潑何韻詩一頭紅漆…統促黨胡志偉認起訴太重　籲檢「不要受上面壓力」

記者羅志華／台北報導

香港藝人何韻詩於2019年9月間，參加台北市「撐港、反極權」遊行，卻在接受媒體訪問時，遭統促黨胡志偉等人潑灑紅漆，北檢調查後，依強制、公然侮辱、妨害集會遊行等罪嫌，起訴11名被告，北院7月13日開庭，胡志偉坦承公然侮辱、毀損犯行，但否認強制、妨害集會遊行，其餘10名被告皆否認犯罪。

▲香港藝人何韻詩於2019年9月，來台參加台港大遊行受訪時，遭統促黨人士潑灑紅漆。（圖，資料照／記者李毓康攝）

胡志偉今日出庭坦承部分犯行，委任律師表示，胡志偉沒有使用強制手段，也沒妨害何韻詩行使權利，潑漆僅涉侮辱犯行，行動的目的，是因不滿何韻詩以觀光名義來台，卻於遊行中公開發言，並不是反對整個活動。

▲統促黨胡志偉坦承侮辱及毀損犯行，但否認涉犯強制、妨害集會自由，並呼籲檢察官不要受到「上面」的壓力。（圖／記者羅志華攝）

胡志偉庭後受訪表示，他不認為自己的行為構成強制犯行，僅對何韻詩以觀光名義，來台灣參加這種政治性活動，用潑漆來表達不滿，至於公然侮辱及毀損部分，他願意承擔法律責任，但他沒對何韻詩用強暴手段，應該受到公平的判決，最後更質疑檢察官，「我認為檢察官你自己看，是不是有政治力介入，那時候說要用組織犯罪來辦，你以法律的角度來看，你覺得這有構成組織犯罪嗎？」、「我認為檢察官不應該受到上面的壓力、或幹嘛，做這個起訴」。

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