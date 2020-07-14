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「重訓後性慾是否較強」健身房5男輪流性騷女教練　最新下場曝光

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記者黃翊婷／綜合報導

健身工廠中和廠爆出有5名教練對女教練小美（化名）性騷擾，不僅會動手襲臀，甚至曾將下體靠在她的身側，還說出「女生重訓後性慾是不是比較強」等不當話語，業者因此被依違反性別工作平等法開罰15萬元。雖然業者極力表示已盡到相關責任，並提出行政訴訟，但台北高等行政法院法官不採信，最後裁定駁回。

▲健身工廠提告館長陳之漢，求償內容曝光 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲健身工廠中和廠爆出5名男教練性騷擾女教練的醜聞。（圖／記者吳奕靖攝）

業者在判決書中主張，小美2018年7月16日向直屬主管、中和廠教練部王姓經理告知遭A、B、C、D、E男教練性騷擾的事情，但她自己也說忘記發生日期，自有調查證據未盡之情，違反有利不利一體注意原則；況且同年7月底公司方面積極與她進行訪談，結果都沒有獲得回覆，就連一個多月後發函通知參加性騷擾申訴處理委員會，希望她到場陳述意見，最後也沒有出席或是提出任何書面陳述。

業者強調，小美在2018年7月13、14日提出申訴後，隨即表明想要離職，同年8月1日起就曠職未到；在曠職之前，陳姓區經理曾在同年7月18日與她談過，詢問是否有意願調到其他地方工作，但她沒有表示意願，後來就一直未到班，也不願與相關人員聯絡，客觀上看來，公司方面根本無從繼續提供任何關懷或協助，事後卻挨罰15萬元，還要公布公司名稱、負責人姓名，顯然並非妥適，因此提告希望免除或減輕原處分。

新北市勞工局表示，小美向王經理反映A教練襲臀、B教練在協助健身時將下體靠在身側、C教練在員工休息室詢問「女生重訓後性慾是不是比較強」、D教練約一夜情、E教練趁使用滑鼠時從背後環抱等不當行為，公司相當於是在2018年7月16日就知道性騷擾的事，結果直到4個月後才啟動調查，難認有「立即」做出有效糾正與補救措施。

勞工局指出，小美與陳姓區經理面談時，對方直指她在臉書PO文抱怨，根本是想把事情無限放大，還提到如果能提出任何證據，就會馬上處理此事，上述行為未見陳姓區經理有任何主動關懷的舉措，態度消極甚至可能造成當事人心理上二次傷害，加上後續也沒有採取預防措施，避免她再次與5名男教練接觸，因此才會萌生離職之意，依法裁罰業者15萬元應符合比例原則且未逾裁量範圍。

▲▼健身。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小美遭其他教練毛手毛腳、開黃腔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

台北高等行政法院法官表示，業者自陳僅對A教練進行調查，直到挨罰才在2018年11月15日對B、C、D、E教練進行訪談，並在隔月完成調查報告，由此可見，業者在受理小美的職場性騷擾申訴事件後，於調查過程中漠視所訴內容，未以審慎態度視之，才會忽略另外4名男教練。

法官接著說，小美從反映遭性擾到未到職這段期間約3週，期間公司未採取適當措施避免雙方當事人繼續接觸，也未提供心理輔導等必要協助，導致她仍須待在具冒犯性的工作環境，新北市政府依法開罰並無不妥，最後裁定駁回業者的告訴，全案仍可上訴。

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