PO挺韓文罵王瑞德挨告　詹江村出庭一句「噁心到胃痛」再加碼

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨議員詹江村去年在臉書PO文，指控資深媒體人王瑞德陪同反韓煎餅店老闆提告是「不要臉、鳥名嘴」；6日他在YouTube開設直播，表示這天是帶著一群村民一起被告，加上他在開庭時回了一句「噁心到胃痛」，結果被王瑞德警告要再加碼告第二次。

詹江村2019年7月15日在臉書PO文中點名王瑞德，內容提到當時網友只是在「歧視客戶」的煎餅店網站PO出小綠蛆照片，竟然就挨告了，王還協助提告，「請問你，這張卑鄙下流，用韓國瑜的照片，張貼在爆怨公社，公開給眾人評論的下流合成照，你這個鳥名嘴，評論了嗎？王瑞德你讓我看不起。」

▲引起爭議的PO文。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

當時有許多「村民」也在PO文底下留言附和，結果通通挨告。詹江村6日在直播中表示，這天是帶著一群村民一起被告，出庭時法官詢問當下狀況，他除了照實講出PO文內容，還說出一句「到現在我噁心到胃痛」，結果王瑞德當場表明要再提告一次。

「我說，法官這是你問我的耶，我沒有毀謗他之意。」詹江村強調一切只是開庭講出個人想法，甚至反控對方「濫訴」，最後還不忘連續提醒粉絲們3次「真的不要罵」，讓他自己來就好，「所以韓粉可不可以不要再出征我了？我出庭好幾次都是PO文挺韓粉。」

▼詹江村拜託韓粉不要再來罵他。（圖／翻攝自YouTube／詹江村）