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販毒集團首腦無悔意「強制工作3年」　檢方求重刑再加一招

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▲▼毒咖啡包,反毒,緝毒,藥物濫用,吸毒,新興毒品,K他命,拉K,製毒,毒品原料,混毒,摻毒。（圖／記者李毓康攝）

▲毒品咖啡包是近年興起的新興毒品。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

男子陳彥霖與弟弟在今年3月組成販毒集團，並以每日1300至1700元為報酬招攬孫姓男子等5名成員，後來因為有一名毒蟲吸食過量在旅館暴斃，檢警循線追查終於破獲這個不法集團。新北地檢署13日依法起訴涉案人，並針對首腦陳男求處重刑，同時還得強制工作3年。

根據《自由時報》報導，陳男組織的販毒集團擁有俗稱「控台、小蜜蜂」的角色，會先由控台人員透過微信兜售商品，談好金額再交給小蜜蜂前往指定地點交易；檢警認為，該組織具有持續性、牟利性，主要販售毒咖啡包、K他命，除了可以依販售3級毒品罪嫌起訴，首腦陳男還會面臨3年以上、10年以下徒刑的指揮犯罪組織罪嫌。

此外，由於陳男毫無悔意，檢方除了請求法院從重量刑，同時還希望宣告強制工作3年的處分。據了解，強制工作一般是針對有犯罪習慣，或因遊蕩、懶惰成習的犯罪者，挨罰者必須進入勞動場所工作3年。

新北地檢署過去也曾針對4名詐騙集團成員，向新北地院請求宣告強制工作，但法官並未給予，理由是4名被告在詐騙集團中擔任車手、收水的角色，並非核心決策人員，加上沒有證據證明他們有任何遊蕩或懶惰成習的犯罪行為，判處有期徒刑應該已足夠讓他們產生警惕，再予以宣告強制工作，實有悖於比例原則。

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