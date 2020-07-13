第2次見面！台中女「一杯喝下」秒倒　調監視器驚見遭硬來…男瞎喊：她誘惑我

▲男子下藥性侵女子，還辯稱是對方主動脫衣，法官判刑7年4個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

男子阿傑（化名）透過朋友認識女子小妍（化名），竟趁機在柳橙汁內下藥，待小妍喝下陷入昏睡後，性侵得逞。法官審理時，阿傑否認犯行，辯稱是小妍主動脫光衣服，2人才順勢發生關係，但小妍指證歷歷，且尿液也化驗出藥物成分，法官因此認定阿傑犯行，將他判刑7年4個月。

判決書指出，從事人力工程的阿傑2018年間透過朋友介紹而認識小妍，2人初次見面時並未有太多交集，直到同年9月，阿傑邀約友人一同到小妍家聊天，但因友人突然有事，阿傑於是獨自前往。

過程中，阿傑帶了2瓶柳橙汁，其中一瓶摻入了FM2，而當天小妍因工作忙碌，沒有吃晚餐，又飢又渴，一看到柳橙汁便直接喝完，沒想到卻漸漸陷入昏迷，被阿傑攙扶進房性侵得逞。

小妍甦醒後，發現阿傑已離去，內心有疑慮的她於是查看自家客廳的監視器，發現自己昏迷後的狀態，但卻完全想不起來事後發生何事，於是打點話給友人，才從友人口中知道自己神情恍惚，且臉色通紅，到醫院求診後，才驗出尿液中還有FM2成分，因此對阿傑提告性侵。

不過，阿傑到案後否認犯行，辯稱安眠藥是朋友給他的，一次給了3顆，他之前吃了2顆，剩下一顆就放入柳橙汁中，但本來他自己要吃的，卻不小心拿錯，讓小妍喝下，而性侵的部分，是小妍自己主動貼上來親吻，還把衣服脫光，2人才發生關係。

由於小妍與友人指證歷歷，以及監視器畫面佐證，法官審理後，不採信阿傑說法，怒斥他的辯詞「均悖常情，難以採信」，並依以藥劑強制性交罪，判阿傑7年4個月徒刑。全案可上訴。

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