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辦徵才活動被曲解　陸委會：非鼓勵國人在港就業

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▲陸委會副主委邱垂正出席台港交流辦公室揭牌，回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會副主委邱垂正1日出席台港服務交流辦公室揭牌，回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

陸委會香港辦事處日前宣布持續辦理《第八屆就業徵才會》，遭時代力量抨擊是「無視國安法風險」，更質疑政府在鼓勵國人赴港。對此，陸委會今晚發表聲明澄清，強調此舉係因應在港台資的人才需求，以及協助媒合留台港生的就業，並非鼓勵國人在港就業。

陸委會表示，香港辦事處辦理之就業徵才會為每年例行辦理之活動，係因應在港航空公司、台資銀行等人才需求，主要目的在協助媒合留台港生返港工作為在港台資企業所用，為吸引香港學生來台就學之配套措施及服務。

▲▼陸委會香港辦事處舉辦就業徵才會。（圖／截圖自陸委會官方網站）

▲陸委會香港辦事處舉辦就業徵才會。（圖／截圖自陸委會官方網站）

陸委會補充，有關港版國安法之疑慮，本會6月30日、7月7日及7月9日三度聲明譴責該法侵害香港高度自治與核心價值，提醒國人審慎評估前往或過境香港行程，留意個人人身安全，並於7月10日設立因應港版國安法專區，請赴(經)及在港國人注意風險。

陸委會指出，對於港版國安法以言入罪，無限上綱及全球適用的規定，本會再度表達強烈不滿及嚴正譴責，並將密切關注香港情勢發展，進行風險評估，即時向國人揭露風險資訊，強化駐館急難救助機制及應處配套措施。

據陸委會香港辦事處公告，台灣駐港機構台北經濟文化辦事處為服務香港留台及台灣留港畢業生，今（109）年舉辦《第八屆就業徵才會》，邀集約23家台資、港資及外資企業，提供香港留台或台灣留港畢業生及校友多元工作機會，行業別含括金融、銀行、文化、食品、貿易、醫療器材、保險等，職缺逾100個。因受新冠狀病毒肺炎持續影響，為顧及防疫衛生及公共安全，首度以網路招聘方式辦理，歡迎畢業生及校友把握機會參加。

在野政黨時代力量今天在臉書上表示，「在香港已經水深火熱的時候，在港國人正處於未知風險，我國政府竟辦理就業徵才，鼓勵在港國人在港就業？時代力量對政府無視國安法風險感到痛心。」並呼籲政府評估軟性撤僑的可能性與必要性，要求陸委會將國安法列入赴香港旅遊警示的原因當中。

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