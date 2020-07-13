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涮嘴雞排引長長人龍！老闆11字「關心小孩」真相藏洋蔥　網卻毛炸：終身陰影

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雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲香酥炸雞排是許多人的最愛。（圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

炸雞排是許多人的最愛，「咔滋」一口咬下，雖然罪惡卻非常滿足，因此雞排店總大排長龍。一名網友時常在家附近的鹹酥雞店買炸物，因為總聽到老闆以親切口吻叮囑小朋友「過馬路要小心，別用跑的哦」，進而引發了他的好奇心。想不到在他詢問後，真相竟藏了顆大洋蔥，吸引三千人淚讚。

一名網友在「靈異公社」上發文表示，在他家附近的馬路邊，幾年前開了一家以「炸雞排」聞名的鹽酥雞店，酥炸口感一絕，因此總大排長龍。原PO某次排隊時，前方正巧是一名小弟弟，而在對方買完準備離去時，老闆便體貼提醒，「過馬路要小心，別用跑的哦」。

請繼續往下閱讀...

原PO在光顧幾次以後發現，只要消費者是小孩子，老闆都會特別叮囑「過馬路要小心」，因此引起了他的好奇心。原PO某次便提出心中疑問，想不到老闆的臉色瞬間垮下，勉強向他娓娓訴說。老闆表示，前年曾有一名大約是小學年紀的孩童來光顧，可能因為排了太久，所以一買到，便急著邊吃邊跑回家，殊不知竟遭轎車撞飛到50公尺外的馬路上，當場吐血死亡。

▲▼ 馬路,路口,紅綠燈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小朋友買完雞排後，邊吃邊跑過馬路，不幸發生車禍，並在老闆眼前慘死。（示意圖／取自Pixabay）

原PO引述老闆的話，每逢半夜，「他攤位前就會聽到有個小孩子用微弱的聲音對他說，老闆...我...要...雞...排」，然而每當老闆回話後，卻不見人影。這個情況已非首次發生，因此老闆便向宮廟求助，老師則提點，「若是出於好心，出個口提醒一下小朋友過馬路要小心，這也算是做功德」。

因此，老闆才會每次都好心提醒來購買雞排的小朋友，不過隨著攤位租金上漲，這家攤位也已經遷移到別處。

許多網友看到後，紛紛留言回應，「溫馨又悲傷的故事」、「這件事可能對老闆造成終身的陰影」、「真是遺憾」、「存好心、說好話、做好事吧」。不過也有不少網友都歪樓，「改吃薯條」、「雞排好吃嗎」、「雞排少吃好」。

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