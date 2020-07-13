手機打字「22弄」選字建議超魔性…她看呆！網試輸入笑炸：太忙了吧

▲原PO打字出現奇怪的建議詞組。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著智慧型手機普及，方便的智慧選字系統讓使用者省下不少輸入時間，但也常有各種令人匪夷所思的情況發生！一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張截圖，只見她輸入了「22弄」，結果手機建議的詞組讓她一頭霧水，直問「這4什麼魔咒？」貼文引發一陣試打潮，意外有不少人也是這個詞組，讓網友驚呆。

這位女網友貼出截圖，只見她在輸字欄裡打出「22弄」，沒想到下面建議詞組卻是「養豬場」，後面還有「清楚」、「的」、「一」、「了」、「個」。看到這個結果，原PO忍不住在文中表示疑惑，「22弄養豬場，這4（是）什麼魔咒？」

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▲22弄……養豬場？（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他人也相當好奇試打，就有不少網友的建議詞組也是「22弄養豬場」，尤其以「22弄養豬場清理法的規定」為大宗。其他的詞組還包括，「22弄丟掉下來到家了嗎」、「22弄得到家了」、「22弄了一個人」、「22弄好的開始唱歌」、「22弄小孩子宮頸癌症狀況良好的」、「22弄得人心惶惶。」

就有人發現，只要打「弄」，就都有可能出現「養豬場」，「跟22無關，換數字也一樣」、「其實不管幾弄都是養豬場，只要有個弄都能弄個養豬場。」結果一出，其他人也紛紛直笑，「我的好像外星人講話」、「我這支手機也是」、「22弄也太忙了吧哈哈哈」、「3弄也是養豬場啦！到處都是養豬場的概念啦」、「那個養豬場我也困擾很久，原來大家都一樣，我家是43弄養豬場。」