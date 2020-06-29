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YouTuber探險錄到微弱「救命」聲！低沉嗓吼「滾開」　網驚：我也看過那女孩

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▲▼Youtuber在森林小徑路到女孩求救聲。（圖／翻攝自YouTube／Ghost Quest TV）

▲Youtuber在森林小徑路到女孩求救聲。（圖／翻攝自YouTube／Ghost Quest TV）

記者張方瑀／綜合報導

英國YouTube頻道「靈異探索」（Ghost Quest TV）日前到利物浦一處森林小徑，準備重現其中一位團隊成員撞鬼的童年經驗，沒想到卻真的讓他們錄到小女孩喊「救命」的聲音，但緊接著又有更低沉的聲音出現，叫他們現在離開。影片上傳之後，也有許多網友紛紛表示，他們也曾經在同條小徑上面「撞鬼」。

英國YouTube頻道「靈異探索」的新節目讓團隊成員卡明斯（Chris Cummings）和比林（Adam Billing）一起回到了卡明斯第一次撞鬼的「利物浦自行車環線」（Liverpool Loop Line），重新體驗一次兒時的撞鬼經驗。

卡明斯表示，他在30年前曾經在這裡看到一名穿著白裙子的女孩在林中飄盪；而當團隊來到環線入口處時，遇見一名遛狗的男子，該名男子也說，他看過一名穿著白色洋裝、留著長髮的女孩，模樣就跟卡明斯30年前看到的一模一樣。

當卡明斯和比林趁著夜晚走入林道時，就發現樹林常常出現不明的晃動，而且似乎也跟著他們移動。接著兩人拿出一個可以辨別超自然聲音的儀器開始收音，過不久就突然聽到一聲「救命」（help），微弱的聲音就像是小女孩所發出的一樣。不過當他們試圖與女孩對話時，又聽到另一個低沉的嗓音說「走開」（be gone）。

▲23分18秒處傳來「救命」聲。 

這條自行車道原本是一條鐵路，在1897年開通，一路從利物浦延伸到曼徹斯特，不過鐵道在1964年廢棄，接著在1986年才改為利物浦自行車環線。

影片上線之後，有許多網友紛紛表示，他們也曾經在同條小徑上面遇到靈異事件，「我也曾經在清晨5點的時候看過這個女孩」、「我大約25年前跟朋友經過這裡時，曾經看過一個穿著白色禮服和帽子的牧師，筆直地走入灌木叢中，這幕我真的永生難忘。」

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