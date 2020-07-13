　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首度連辦2天！台南「將軍吼」8/15超強卡司曝光　狼人殺偶像也來了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台南夏日音樂節。（圖／翻攝自臺南夏日音樂節粉絲專頁）

台南夏日音樂節將隆重登場。（圖／翻攝自臺南夏日音樂節粉絲專頁）

實習記者郭思妏／綜合報導

歷年來都深受大家喜愛的台南音樂節來了！今年將在8月15日、16日於軍漁港舉辦將軍吼音樂節，以「王者降臨」、「午后派對」為演唱會主題，本次活動特別邀請了饒舌、搖滾、流行領域等歌手，陣容十分強大，而且今年還有隱藏彩蛋，竟「首次連辦2天音樂會」。

台南市觀光旅遊局為振興觀光，不但要辦將軍吼，更是推出隱藏彩蛋。臺南市市長黃偉哲提到，本次夏日音樂節隱藏彩蛋就是「疫情要+0，將軍吼要+1」，今年音樂節要擴大舉辦，加碼一天！

請繼續往下閱讀...

「將軍吼」在8月15日晚上6時準時開唱，今年邀請到饒舌歌手屁孩ryan、超人氣樂團告五人、新生代嘻哈才子婁峻碩、狼人殺偶像陳零九、地表最強饒舌高爾宣現場表演，而當日壓軸巨星則是抒情王子周興哲，首日強大的卡司陣容將震撼登場。

不只在8月15日有「王者降臨」的活動，FB粉專「臺南夏日音樂節」稍早還透露， 8月16日為「午后派對」，將以抒情、文青等曲風呈現國外流行的黃昏音樂節，打造最舒服的將軍吼午後印象。

第二天的卡司陣容不輸給第一天，有新世代潮甜教主關詩敏、台灣新民謠搖滾樂團老王樂隊、清新女神白安、天籟純質美聲吳汶芳、金曲創作歌后孫盛希，加上壓軸鐵肺歌后徐佳瑩，相信連兩天的精彩表演會讓民眾終生難忘。　　

此外，在8月15、16日兩天中，民眾不但可以享受音樂，還可以賞夕陽、吃海鮮，在軍漁港度過一場不同的饗宴，相信可以吸引許多人前往共襄盛舉。

ET快訊
試管3次才生下…23歲獨生女搭男友車爆頭亡　父淚求：回復女兒
快訊／高雄、台南警察局長遭拔官　接任人選出爐
雞排妹信義區穿極細肩爆乳裝　同居男室友意外現身
快訊／國道1號車禍！國光客運撞拖板車　13人緊急送醫
快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！　高雄、台南市警察局長遭拔官
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「蟋帥君」代表北上行銷台南新化　黃偉哲：邀請民眾來趟小鎮之旅！

這個夏天很熱情來台南消暑正好　市府：台南清涼消暑避暑攻略送給你！

龍舟+蓮花+阿勃勒+虎鯨+芒果　端午連假來台南一次滿足超好玩！

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

以團隊為榮、以東森為傲！東購客體中心客服之星廖怡卉

高雄自助餐回鍋油「比機油黑」！衛生局出重手了　業者喊冤：每天都換　

「3客嗑壽司霸王餐」抓1點逃漏洞…店員心酸收空盤　台中妹轟：不要臉

全聯推「90抽衛生紙」一生！第17抽遇見「不會還的人」...網笑翻：第1抽應該破掉吧

宣導戲水安全！　海科館志工「化身人魚」悠游水中

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

以團隊為榮、以東森為傲！東購客體中心客服之星廖怡卉

高雄自助餐回鍋油「比機油黑」！衛生局出重手了　業者喊冤：每天都換　

「3客嗑壽司霸王餐」抓1點逃漏洞…店員心酸收空盤　台中妹轟：不要臉

全聯推「90抽衛生紙」一生！第17抽遇見「不會還的人」...網笑翻：第1抽應該破掉吧

宣導戲水安全！　海科館志工「化身人魚」悠游水中

手機打字「22弄」選字建議超魔性…她看呆！網試輸入笑炸：太忙了吧

首度連辦2天！台南「將軍吼」8/15超強卡司曝光　狼人殺偶像也來了

郵局9點開放預約「三倍券號碼牌」！才20分鐘就破1萬筆　累積10萬筆成功

中職／下半季上一軍嗎？　林哲瑄挑戰悍將校草三連霸

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

新屋入厝「極簡懶人包」！　入宅儀式7大順序全程曝光

CBA／林書豪21分鐘飆29分「開心泡茶」　中媒曝有望開放球迷進場

客廳就是門面！避開4點提升事業運　網驚：囤積零食也有事

娃娃排滿地...媽提醒「會害人摔個狗吃屎」　牠隔天乖乖收進小窩！

散戶平均每日賠1.8億！虧損5原因曝光　關鍵在「心態」：感覺賺錢以為高收益

拿3倍券免課所得稅、發票可對獎！　國稅局：商家一樣要開發票

梁文音傳遭老公背叛斬4年婚　網爆內幕「梁姓藝人自己搞小王」

生活熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

比醫生好賺！這一行月入20萬...全台僅200人

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

搭9小時車！羅小妹凌晨4點現身回鑾路上

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

更多熱門

相關新聞

即／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！高雄、台南警局長同遭拔官

即／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！高雄、台南警局長同遭拔官

台南市也發生槍擊案，引發行政院長蘇貞昌震怒，認為地區警局防治治安不力，已影響民眾治安觀感，中央認為高雄市和臺南市二位直轄市警局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署13日下午證實已將高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉兩名三線三星局長，報請內政部職務調整。

浪浪疑遭潑酸「臉不見」宣告不治

浪浪疑遭潑酸「臉不見」宣告不治

台南河樂廣場調整休園時間

台南河樂廣場調整休園時間

台南市議長郭信良慰問弱勢家庭

台南市議長郭信良慰問弱勢家庭

女子6天前騎機車外出後失蹤騎機車被發現

女子6天前騎機車外出後失蹤騎機車被發現

關鍵字：

台南將軍吼狼人殺偶像夏日音樂節

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面