首度連辦2天！台南「將軍吼」8/15超強卡司曝光　狼人殺偶像也來了

▲台南夏日音樂節將隆重登場。（圖／翻攝自臺南夏日音樂節粉絲專頁）

實習記者郭思妏／綜合報導

歷年來都深受大家喜愛的台南音樂節來了！今年將在8月15日、16日於軍漁港舉辦將軍吼音樂節，以「王者降臨」、「午后派對」為演唱會主題，本次活動特別邀請了饒舌、搖滾、流行領域等歌手，陣容十分強大，而且今年還有隱藏彩蛋，竟「首次連辦2天音樂會」。

台南市觀光旅遊局為振興觀光，不但要辦將軍吼，更是推出隱藏彩蛋。臺南市市長黃偉哲提到，本次夏日音樂節隱藏彩蛋就是「疫情要+0，將軍吼要+1」，今年音樂節要擴大舉辦，加碼一天！

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「將軍吼」在8月15日晚上6時準時開唱，今年邀請到饒舌歌手屁孩ryan、超人氣樂團告五人、新生代嘻哈才子婁峻碩、狼人殺偶像陳零九、地表最強饒舌高爾宣現場表演，而當日壓軸巨星則是抒情王子周興哲，首日強大的卡司陣容將震撼登場。

不只在8月15日有「王者降臨」的活動，FB粉專「臺南夏日音樂節」稍早還透露， 8月16日為「午后派對」，將以抒情、文青等曲風呈現國外流行的黃昏音樂節，打造最舒服的將軍吼午後印象。

第二天的卡司陣容不輸給第一天，有新世代潮甜教主關詩敏、台灣新民謠搖滾樂團老王樂隊、清新女神白安、天籟純質美聲吳汶芳、金曲創作歌后孫盛希，加上壓軸鐵肺歌后徐佳瑩，相信連兩天的精彩表演會讓民眾終生難忘。

此外，在8月15、16日兩天中，民眾不但可以享受音樂，還可以賞夕陽、吃海鮮，在軍漁港度過一場不同的饗宴，相信可以吸引許多人前往共襄盛舉。