正要開罵卻發現有洋蔥！外送員違停「下車超暖舉動」獲萬人淚讚：幹得好

▲外送員趕到馬路對面扶無助的老人。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

看到外送員違停還以為是趕送單，結果看到最後才發現有洋蔥！一名網友日前開車停等紅綠燈時，有個UberEats外送員騎機車從左側切入，違停在他前方的紅線處，本來想要斥責對方違規，但下秒卻看見騎士跑到斑馬線上扶著老人家手臂，緩緩牽著對方過馬路，這一幕讓網友們直呼「超有愛～」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出34秒的行車紀錄器畫面，左側有一位駝背且步伐緩慢的老人，拄著拐杖前進，行走在車水馬龍的道路上十分吃力，一台一台汽車不斷從他身旁經過，他只能盡量加快步伐穿越馬路，這時一名外送員從畫面左方切入，把機車臨停在馬路旁，但地上畫著大大紅線，明顯是違規停車。

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▲彎著腰護送老人行走。（圖／翻攝自爆廢公社）



本來以為對方是為了送餐點才違停，但騎士一停好車就趕快跑到馬路對面，輕輕護送老人家過馬路，還微微彎下腰，以不疾不徐的步伐扶對方行走，直到將老人安全送到馬路另一端後，才趕快回到機車上繼續趕外送。

這段影片曝光吸引將近1萬人按讚，網友紛紛留言，「真是過份的帥氣和善良」、「這是我唯一贊同亂停的一位」、「帥氣又不失優雅ㄉ（的）切入..停的好....滿分」、「遇到這種的就不要碼車牌，讓我好好表揚他」、「準備要罵出來的時候劇情怎麼突然不一樣了XD幹的（得）好」、「UE何必花大錢請天王天后／明星打廣告？這就是免費最好的廣告。」