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重現繁花似錦台語電影年代　《台灣有個好萊塢》月底台中歌劇院登場

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▲〈台灣有個好萊塢〉7月底在台中歌劇院登場，劇中演員合影。（圖／記者鄧木卿攝）

▲〈台灣有個好萊塢〉7月底在台中歌劇院登場，劇中演員合影。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

1960年代的台語電影百花齊放，每年超過2百部的驚人產出，掀起全民追星、追劇、風靡台語片的10年熱潮，台中國家歌劇院2020年「音樂劇在台中」將帶來不一樣的蝦趴促咪音樂劇〈台灣有個好萊塢〉，劇本改編自電影〈阿嬤的夢中情人〉，將早期台語經典電影的靈魂人物與風趣橋段巧妙融入，透過音樂劇形式呈現台灣電影史，精彩可期。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，當年台語片全以市場為導向，迎合觀眾喜好，不論民間奇談、新聞時事或改編外來電影等，都被寫成台語電影劇本，〈台灣有個好萊塢〉便是以這樣的歷史背景創作，細緻地重建60年代的文化場景，將當年有「台灣好萊塢」之稱的北投片場搬上舞台，述說台語電影從繁華、凋零到轉型的經過。

她說，這是一部適合9到99歲的民眾都能欣賞的音樂劇作品，會讓大家不自覺想站起來，跟劇中旋律一同擺動、跳舞，歡迎民眾搭配3倍券和藝fun券同時使用，一起重返台語電影的黃金年代，見證懷舊又新奇的魔幻歲月，7月31日至8月2日在台中國家歌劇院上演。

劇情內容是台語電影編劇阿華（林玟圻飾演），深陷創作與愛情低潮，無意中邂逅繆思女神、熱情懷抱星夢的秋月（孫可芳飾演），在秋月鼓勵下，阿華勇敢突破「提倡國語片」的現實政策環境，找回最愛的電影志業、為自己發聲。

身兼製作人、作曲暨音樂執導的王希文說，從籌備到成為音樂劇花了近7年時間，〈台灣有個好萊塢〉是寫給劇場人、電影人，甚至寫給每一個熱愛事物的人一封情書，相信對於生命有熱情的你，會從中得到感動跟能量，找尋屬於台灣文化與記憶、音樂與時代意義，重新認識珍貴的台語電影發展史。

這部音樂劇邀請雙座金鐘影后苗可麗與孫可芳共同演出，身為台中人的苗可麗說，從事演藝工作30多年，因為參與〈台灣有個好萊塢〉的演出，才真正感受到演藝生涯拼圖完整，深刻感受音樂劇的能量，演員同時匯聚劇場界10多名能唱能演的實力派演員，包括林玟圻、管罄、竺定誼、羅北安、林家麒、劉廷芳、蔡邵桓、周家寬、曾志遠、曾歆雁、詹馥瑄等。

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