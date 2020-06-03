▲看完表演直接跟藝術家聊觀後感！台中歌劇院「開場計畫」免費欣賞。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院推出「開場計畫─新銳藝術家展演平台」，讓觀眾不僅可以免費欣賞演出，看完後還能直接與藝術家互動聊創作、分享觀後感！此計畫去年推出至今共演出34場，吸引近3千人參與，不只「看熱鬧」更培養觀眾成為「看門道」的劇評家。

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▲「2020開場計畫」—林詳宸《我叫......Eric》。（圖／台中國家歌劇院提供）

為提供一個「從學院到專業」的演出平台，台中歌劇院每年於上下半年2次，徵選中、彰、投地區優秀青年藝術家或團隊在小劇場展演，每月一次於周六或周日下午時段演出2場，民眾可免費報名入場，演出後與藝術家互動，分享觀演心得。

提案的甄選從多方面評估思考，在兼顧藝術性及多元性，挑選音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、音樂劇或跨類型的藝術展演，並由歌劇院提供演出經費、行銷宣傳及演出場地等軟硬體資源，除了提供民眾具親和力的觀演體驗之外，更培育中部在地發展或欲回鄉投入創作的青年藝術家、團隊，有更多被看見的機會。

▲「2020開場計畫」—純白舍《身體感》。（圖／台中國家歌劇院提供）



「開場計畫」申請投件數量逐年上升，從2019年第一批83件，至今年多達近百件提案，最後精選出26件。除了中、彰、投地區的藝術家和團隊為多數外，苗栗和雲林在地團隊申請報名的數量也成長了3倍，觀眾在歌劇院將能欣賞到更豐富、更多元優秀青年藝術家和團隊的創作。

▲「2020開場計畫」——劉秀美《渺渺》繪本。（圖／台中國家歌劇院提供）



曾經觀賞廖俊凱《夜行》演出的年輕民眾走出劇場後，驚訝地對歌劇院前台服務人員說，「真是令人印象深刻！劇場演員的說話方式都是這麼有磁性嗎？」還有一位音樂老師特別從彰化帶著全家大小一起來觀賞數人室內樂《名曲有道理—絃樂四重奏》並現場與藝術家分享，「透過講解更加清楚知道創作者的心路歷程，不只是沉浸在聽演奏，更能夠感受到作曲者的心情，真是全新的感受，很謝謝有機會深入了解藝術創作的本質及內涵！是一次很棒的體驗！」

▲「2020開場計畫」——陳麗香歌仔戲團《鑼聲若響─外台歌仔戲》演出劇照。（圖／台中國家歌劇院提供）



開場計畫提供新銳藝術家一個新創作品的孵化舞台，讓剛萌芽的創作構想，能有機會在舞台上具象呈現，並透過現場觀眾的分享與交流回饋，讓創作者能將作品修改得更臻完美。

合作過的藝術家和團隊，對歌劇院推出此計畫也紛紛表示認同，歌劇院也邀請數人室內樂、刺點創作工坊及琵琶雅集、昇平五洲園、許庭瑋等創作者，透過「中部劇場平台」交流機會推薦給中部其他場館，希望未來有更多展演機會。民眾可透過「活動通Accupass」網站或到「台中國家歌劇院」官網報名。