　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！將支持70組、2500位藝術工作者

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！將支持70組、2500位藝術工作者（圖／台中國家歌劇院提供）

▲台中國家歌劇院「特別方案2.0」開跑！將支持70組、2500位藝術工作者度過難關。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／台北報導

為了執行「國表藝中心各館團疫情期間特別方案2.0」，台中國家歌劇院聚焦「重整重現」、「創作培育」、「數位發展」三大方向，將支持70個表藝夥伴及團隊，共超過2500位藝術工作者，包括延期作品重演或創作孵育等，協助劇場人保持展演能量，發揮夢想。

台中歌劇院特別方案2.0（NTT 2.0），期待以「安定劇場人心，維持創作動能」為目標，鼓勵劇場人才留在表演藝術產業，歌劇院將支持70個表藝夥伴及團隊的延期重演或創作孵育，其中60%來自中部傑出表演團隊及青年藝術家，建構數位平台製作26個影音專案，協助劇場人保持展演能量，預計陪伴超過2500位藝術工作夥伴突破逆境。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！將支持70組、2500位藝術工作者（圖／台中國家歌劇院提供）

▲台中歌劇院特別方案2.0，聚焦「重整重現」、「創作培育」、「數位發展」三大方向。（圖／台中國家歌劇院提供）

劇場平台升級

為了讓劇場専業技術人才不因疫情影響而流失，歌劇院主動提供工作機會、協助「中部劇場平台」夥伴場館進行劇場設備診斷，由技術部同仁帶領外聘劇場技術人員，也就是俗稱的「劇場黑衣人」進中部劇場平台之各場館，如中港區藝術中心、台中屯區藝文中心、台中中山堂、新竹縣市文化局演藝廳、苗北藝文中心等，進行燈具保養、反響板清潔、舞台懸吊系統保養，提供相關技術教育訓練。

▲▼ 台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！（圖／台中國家歌劇院提供）

▲歌劇院主動提供「劇場黑衣人」（技術人員）工作機會，也到各場館提供相關技術教育訓練。（圖／台中國家歌劇院提供）

歌劇院演出技術部陳威宇經理說，台灣的劇場技術人員不到500位，是藝文產業相當重要的資產，我們希望可以憑藉場館的力量，在疫情期間持續為大家創造實作機會，讓人才、熱情不流失，才能加速表演藝術產業回歸往昔榮景。

為提升場館現場服務、應變能力與細節，歌劇也院開設「劇場服務教育訓練課程」，如劇場英文、無障礙服務教育訓練、勞安認證課程與緊急狀況演練實作等，期望將現場服務專業知識與劇場平台夥伴分享。

▲▼ 台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！（圖／台中國家歌劇院提供）

▲歌劇也院開設「劇場服務教育訓練課程」。（圖／台中國家歌劇院提供）

「孵育計畫」提前啟動

另外科技藝術是歌劇院年度節目策展主題之一，此次特別方案特別啟動「藝術孵育計畫」，歌劇院提供團隊「前期製作研發經費」，安排階段性成果呈現的場地，關注對象以科藝題材創作者為主，希望能將「中場休息」轉化成為「藝術孵育期」。

更提早啟動「2021-2022 歌劇院駐館藝術家」由導師周東彥、蘇文琪陪伴創作過程的「LAB X 青年藝術創作工作室」、以及特別針對中部創作者規劃的「2021 & 2022 新藝計畫」等甄選，預計選出15項藝術家製作專案，除幫助藝術工作者在防疫期持續創作實踐夢想外，未來也有機會於歌劇院展演。

發展數位藝術、提供新觀演方式

因應觀眾欣賞演出管道之改變，今年3月中歌劇院新官網上線，特別企劃線上學習及影音觀賞平台，以更直覺、友善的介面，增加與大眾溝通的頻率，目前平台上已有約500支影片可供民眾觀賞。

▲▼ 台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！（圖／台中國家歌劇院提供）

▲此次特別方案推出「NTT數位學苑」。（圖／台中國家歌劇院提供）

此次特別方案推出「NTT數位學苑」，匯聚影像工作者、學者專家及表演藝術團隊對過去展演錄影進行「二次創作」為主題，內容包含「歌劇院沙龍」與「不藏私講堂」系列講座精彩剪輯、「NTT-WOW挖藝術」：作品解析短片、「表演，chill什麼？」：藝術小知識等，今年度將製作約60支影片；也規劃「NTT線上放映室」將36齣精彩作品重新錄製為適合線上觀賞版本，供民眾隨選隨看。

以上影片到年底前都可讓民眾免費線上觀賞，期望讓「自主學習」體驗，在防疫期間成為改變觀眾觀賞習慣的最佳轉機，同步也著手研擬疫情後，轉型為付費會員觀賞機制。

ET快訊
快訊／全台錢櫃17門市歇業一週　罹難者每位發1百萬補助金
台南27個人潮熱點「北市僅4個」　柯文哲爆：有確診出沒才會設
訪北韓記者推測「金正恩肯定身亡」　火車停元山不對勁…境內早出
不敵疫情！超夯親子餐廳「大樹先生的家」安和店結束營業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

枕邊的他是渣男嗎？十個潘朵拉盒子沒有勇氣千萬別打開

防疫五月天「100天爆肝護台」！盤點十大新冠關鍵字　網淚謝鋼鐵團隊

因疫情無法工作、生活困難　可申請紓困金最多3萬元…10萬人受益

出門粉絲狂湧上拍照！全民偶像「防疫F4」紅翻國際...120天都沒休假

指揮中心100天！阿中部長上課「兩條線差距縮短」：國內疫情得控制

慶3天0確診！身分證、護照有「30」　台灣虎航要抽10張免費機票

「怎麼又有花」台灣花農送玫瑰　陳時中再秀金句：台灣都很好，才會更好

台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！將支持70組、2500位藝術工作者

學貸還款再放寬！　月薪未達4萬可申請「最長16年無需還本金」

消防員心急列4點「火場迷思」教逃生！曝最多起火原因：真的不要不信邪

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

枕邊的他是渣男嗎？十個潘朵拉盒子沒有勇氣千萬別打開

防疫五月天「100天爆肝護台」！盤點十大新冠關鍵字　網淚謝鋼鐵團隊

因疫情無法工作、生活困難　可申請紓困金最多3萬元…10萬人受益

出門粉絲狂湧上拍照！全民偶像「防疫F4」紅翻國際...120天都沒休假

指揮中心100天！阿中部長上課「兩條線差距縮短」：國內疫情得控制

慶3天0確診！身分證、護照有「30」　台灣虎航要抽10張免費機票

「怎麼又有花」台灣花農送玫瑰　陳時中再秀金句：台灣都很好，才會更好

台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！將支持70組、2500位藝術工作者

學貸還款再放寬！　月薪未達4萬可申請「最長16年無需還本金」

消防員心急列4點「火場迷思」教逃生！曝最多起火原因：真的不要不信邪

《復仇者4》1周年／本來不是黑寡婦！「拿命換靈魂寶石」原始人選曝光　仇人差點相見

Lexus首款純電休旅 「UX 300e」 大陸上市　台灣不引進

黃偉哲槓上中央狂轟「1968APP」　唐鳳：就事論事循序調整

錢櫃全台17門市歇業一週　罹難者每位發給1百萬補助金

Uber載運3000萬...女司機下車買鹽水雞秒被劫　落網2匪一審重判

媽眼眶紅了！回房見主子「抱著哄睡」寶寶　心疼她打完疫苗在哭哭

婆婆憂疫情「下跪求想跟兒子住」...但不要她和孫！人妻無奈：想離婚

枕邊的他是渣男嗎？十個潘朵拉盒子沒有勇氣千萬別打開

脫北議員曝：金正恩無法靠自己步行或站立！　專列停元山全是障眼法

防疫五月天「100天爆肝護台」！盤點十大新冠關鍵字　網淚謝鋼鐵團隊

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

陳時中：12萬人響應捐口罩救世界

專家曝「砲友難扶正」：邊X妳邊嫌妳髒

梅雨季要來了！氣象局雨量預測出爐

台灣普篩吵不停！阿中部長「幫全國上課」：要花690億「還會留下偽陰性」

她爽領「寶石激光藍口罩」...一看本體心涼

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

捐口罩助世界　 網翻出「唐鳳推特發文」：效率太驚人

承諾天天開記者會「陳時中99天沒休假」　率防疫五月天緊守台灣

更多熱門

相關新聞

本土病例16天0確診　蘇貞昌召集國營董事：這點務必做到！

本土病例16天0確診　蘇貞昌召集國營董事：這點務必做到！

行政院長蘇貞昌28日透過臉書向國人報告好消息，國內已經達到16天零本土病例。同時，他也強調，穩住疫情同時也要提早佈局防疫後的振興工作，已經召集國營事業董事長，嚴格防疫、增強公共建設效率務必要做到。

蔡英文：無論疫情在哪階段　政府全力協助遇到困難的人

蔡英文：無論疫情在哪階段　政府全力協助遇到困難的人

油價震盪拖累股市　台股本周聚焦3重點

油價震盪拖累股市　台股本周聚焦3重點

沒演出卻更忙！藝術總監對前線防疫員告白

沒演出卻更忙！藝術總監對前線防疫員告白

從振興紓困學多益英文

從振興紓困學多益英文

關鍵字：

台中國家歌劇院台中歌劇院表演藝術紓困

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面