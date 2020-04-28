台中歌劇院「特別方案2.0」開跑！將支持70組、2500位藝術工作者

▲台中國家歌劇院「特別方案2.0」開跑！將支持70組、2500位藝術工作者度過難關。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／台北報導

為了執行「國表藝中心各館團疫情期間特別方案2.0」，台中國家歌劇院聚焦「重整重現」、「創作培育」、「數位發展」三大方向，將支持70個表藝夥伴及團隊，共超過2500位藝術工作者，包括延期作品重演或創作孵育等，協助劇場人保持展演能量，發揮夢想。

台中歌劇院特別方案2.0（NTT 2.0），期待以「安定劇場人心，維持創作動能」為目標，鼓勵劇場人才留在表演藝術產業，歌劇院將支持70個表藝夥伴及團隊的延期重演或創作孵育，其中60%來自中部傑出表演團隊及青年藝術家，建構數位平台製作26個影音專案，協助劇場人保持展演能量，預計陪伴超過2500位藝術工作夥伴突破逆境。

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▲台中歌劇院特別方案2.0，聚焦「重整重現」、「創作培育」、「數位發展」三大方向。（圖／台中國家歌劇院提供）

劇場平台升級

為了讓劇場専業技術人才不因疫情影響而流失，歌劇院主動提供工作機會、協助「中部劇場平台」夥伴場館進行劇場設備診斷，由技術部同仁帶領外聘劇場技術人員，也就是俗稱的「劇場黑衣人」進中部劇場平台之各場館，如中港區藝術中心、台中屯區藝文中心、台中中山堂、新竹縣市文化局演藝廳、苗北藝文中心等，進行燈具保養、反響板清潔、舞台懸吊系統保養，提供相關技術教育訓練。

▲歌劇院主動提供「劇場黑衣人」（技術人員）工作機會，也到各場館提供相關技術教育訓練。（圖／台中國家歌劇院提供）

歌劇院演出技術部陳威宇經理說，台灣的劇場技術人員不到500位，是藝文產業相當重要的資產，我們希望可以憑藉場館的力量，在疫情期間持續為大家創造實作機會，讓人才、熱情不流失，才能加速表演藝術產業回歸往昔榮景。

為提升場館現場服務、應變能力與細節，歌劇也院開設「劇場服務教育訓練課程」，如劇場英文、無障礙服務教育訓練、勞安認證課程與緊急狀況演練實作等，期望將現場服務專業知識與劇場平台夥伴分享。

▲歌劇也院開設「劇場服務教育訓練課程」。（圖／台中國家歌劇院提供）

「孵育計畫」提前啟動

另外科技藝術是歌劇院年度節目策展主題之一，此次特別方案特別啟動「藝術孵育計畫」，歌劇院提供團隊「前期製作研發經費」，安排階段性成果呈現的場地，關注對象以科藝題材創作者為主，希望能將「中場休息」轉化成為「藝術孵育期」。

更提早啟動「2021-2022 歌劇院駐館藝術家」由導師周東彥、蘇文琪陪伴創作過程的「LAB X 青年藝術創作工作室」、以及特別針對中部創作者規劃的「2021 & 2022 新藝計畫」等甄選，預計選出15項藝術家製作專案，除幫助藝術工作者在防疫期持續創作實踐夢想外，未來也有機會於歌劇院展演。

發展數位藝術、提供新觀演方式

因應觀眾欣賞演出管道之改變，今年3月中歌劇院新官網上線，特別企劃線上學習及影音觀賞平台，以更直覺、友善的介面，增加與大眾溝通的頻率，目前平台上已有約500支影片可供民眾觀賞。

▲此次特別方案推出「NTT數位學苑」。（圖／台中國家歌劇院提供）



此次特別方案推出「NTT數位學苑」，匯聚影像工作者、學者專家及表演藝術團隊對過去展演錄影進行「二次創作」為主題，內容包含「歌劇院沙龍」與「不藏私講堂」系列講座精彩剪輯、「NTT-WOW挖藝術」：作品解析短片、「表演，chill什麼？」：藝術小知識等，今年度將製作約60支影片；也規劃「NTT線上放映室」將36齣精彩作品重新錄製為適合線上觀賞版本，供民眾隨選隨看。

以上影片到年底前都可讓民眾免費線上觀賞，期望讓「自主學習」體驗，在防疫期間成為改變觀眾觀賞習慣的最佳轉機，同步也著手研擬疫情後，轉型為付費會員觀賞機制。