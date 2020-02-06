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正宮與「虛擬小三」PK超狂！歌劇院引進4D浮空投影舞蹈劇場《奪愛最終回》

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台中國家歌劇院的2020台灣國際藝術節（2020 NTT-TIFA），引進4D Box浮空投影智慧舞台的《奪愛最終回》，讓正宮與「虛擬小三」對打。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲台中國家歌劇院「2020 TIFA 台灣國際藝術節」引進4D Box浮空投影智慧舞台的劇場《奪愛最終回》，讓正宮與「虛擬小三」對打。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院的2020台灣國際藝術節（2020 NTT-TIFA）即將在3月初上檔，今年以「科技藝術」為主軸，打頭陣的2檔節目是女性的親情、愛情故事作品，包括3D多媒體歌劇《消逝》；還有引進4D Box浮空投影智慧舞台的《奪愛最終回》，讓正宮與「虛擬小三」對打，超狂的科技舞力戰場，被丹麥知名表演藝術部落客讚「從來沒看過這樣的作品，太瘋狂了！」

3D多媒體歌劇《消逝》

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▲▼ 台中國家歌劇院的2020台灣國際藝術節（2020 NTT-TIFA），引進3D多媒體歌劇《消逝》，在3D成影的劇場空間裡，觀眾猶如走進了女主角的回憶之中。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲3D多媒體歌劇《消逝》，描述女性的親情、愛情故事作品。（圖／台中國家歌劇院提供）

台中國家歌劇院TIFA藝術節以「科技藝術」為主軸亮點，在3月7日、8日登場的多媒體歌劇《消逝》需要配戴3D眼鏡觀看，故事以充滿戲劇性的南非荷裔女詩人英格麗．瓊寇（Ingrid Jonker）為發展基底，譜寫在親情、愛情與母親角色中追尋自我的非凡女性。

瓊寇的一生短暫，在愛情與親情的追尋上歷經波折，她渴望平凡幸福的家庭，卻因情人的背叛歷經二次墮胎，勇於為人權發聲的政治立場也不被保守的父親接受，32歲時於南非開普敦郊區投海自盡，溺水身亡。這場悲劇呼應著《消逝》的核心故事——一場不幸的溺水事件。

▲▼ 台中國家歌劇院的2020台灣國際藝術節（2020 NTT-TIFA），引進3D多媒體歌劇《消逝》，在3D成影的劇場空間裡，觀眾猶如走進了女主角的回憶之中。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲在3D成影的劇場空間裡，觀眾猶如走進了女主角的回憶之中。（圖／台中國家歌劇院提供）

劇中對未來充滿不安的母親，即便壟罩在憂鬱的陰影中，仍充滿著母愛的光輝與強大的力量，在最危險的時刻拯救她深愛的兒子。擔任核心角色的是英籍知名女高音凱瑟琳．曼利（Katherine Manley），她曾被紐約時報讚譽「歌聲清新優雅」，在劇中她將與兒子的影像二重唱、與分身的自己三重唱，將愛子心切的深層情感表達的淋漓盡致。

導演米歇爾．馮德艾（Michel van der Aa）於訪談中表示，他十分喜愛詩人英格麗．瓊寇的作品。為了展現瓊寇戲劇性的人生，他細膩精準地運用了多重媒體與現場演唱，讓獨角歌劇《消逝》充滿了戲劇張力與豐富的視覺影像。在3D成影的劇場空間裡，觀眾猶如走進了女主角的回憶之中，感受記憶與情感在時空推移之下的衝擊與感動。

正宮與虛擬小三對打！4D Box舞台技術《奪愛最終回》

《奪愛最終回》故事描述描述女主角諾拉意外發現男友的曖昧對象，是一名叫索瑪「虛擬人物」，透過丹麥埃爾西諾文化庭院（The Culture Yard）的4D Box舞台技術，觀眾可透過3D眼鏡，目睹女主角和立體投影出來的「虛擬小三」數回合的精彩舞鬥。

這樣的對打看似虛空，卻又真實不過，因為在現今的日常生活中，人們時時刻刻都與各種數位化身往來、對抗，甚至沈迷於其中。數位技術的發展，不僅讓現今的親密關係產生變化，也重新定義了發生關係的場域。

編舞家暨舞者諾拉．漢努拉（Noora Hannula）將科技與人際關係的親密連結，透過虛擬女友「索瑪」的角色具象化，並將舞蹈以武打、挑戰肢體極限的方式呈現，整體演出跳脫傳統對「舞蹈」的形式思維。

▲▼台中國家歌劇院的2020台灣國際藝術節（2020 NTT-TIFA），引進4D Box浮空投影智慧舞台的《奪愛最終回》，讓正宮與「虛擬小三」對打。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲編舞家諾拉（左）飾演有血有肉的「正宮」與「虛擬小三」對打，全程在舞台上與自己看不見的影像共舞。（圖／台中國家歌劇院提供）

諾拉全程在舞台上與自己看不見的影像共舞，她表示「與數位對打」或是「和科技間的親密感」具有某種象徵意義；她看不見舞台上的「對手」，但觀眾看得到，她必須遊走在正確的位置、掌握發出聲響的時間點，才能達成「雙人鬥舞」。這一切如同科技被我們運用在各種智慧裝置，而我們卻又常被它牽制著。
 
台中歌劇院表示，2020 NTT-TIFA儘管有許多新科技藝術的運用，但舞台上並非僅是絢麗繽紛的技術展示，更是藉由故事與寫實情境，激發出人性底層最真實的感受。

米歇爾．馮德艾《消逝》 
演出日期：2020/3/7(六) 14:30
2020/3/8(日) 14:30
演出地點：台中國家歌劇院 中劇院
票價：600/900/1500/2000
※全長約70分鐘，無中場休息。
※英語發音，中、英文字幕。
※需配戴3D眼鏡觀賞。
 
北歐野獸舞團《奪愛最終回》
演出日期：2020/3/27(五) 19:30
2020/3/28(六) 14:30、19:30
2020/3/29(日) 14:30
演出地點：台中國家歌劇院 中劇院
票價：800/1000
※全長約45分鐘，無中場休息
※英語發音，中文字幕
※需配戴3D眼鏡觀賞

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