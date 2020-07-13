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蘇貞昌撂重話究責！南市警局長周幼偉傳將被拔官　他：沒接到消息

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▲台南市警局為因應新冠肺炎疫情社區感染，超前部署規劃演練人力分流異地上班機制，並在第四分局第二辦公室華平所進行示範演練觀摩，由四分局長蔡進閱進行簡報，台南市警局周幼偉局長對演練結果表示肯定嘉許。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警局長周幼偉傳將被拔官，他表示，「並未收到任何通知」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南近日接連發生槍擊案，引起總統府高層關切。行政院長蘇貞昌13日上午出席警政署表揚活動時撂下重話，要求縣市警察局長負責。對此，有消息傳出市警察局長周幼偉將被拔官，但《ETtoday新聞雲》記者致電詢問，周幼偉駁斥此傳言，表示目前沒有接到任何職務異動通知，「不知消息從何而來」。

蘇貞昌13日上午參加一場警政署表揚活動時撂下重話，表示先前就曾說過，酒店、舞廳等發生鬥毆治安事件，警察局長就該負責任，但近日卻又發生槍擊事件，甚至還10天內連開2次，「蔡總統很憂心，我也很難過」，強調究責該由縣市警局長來負責。

蘇貞昌的這段話說完，就有傳言，台南市警局要異動，市警局長周幼偉將被拔官，而警政署也證實已報請內政部職務調整。不過，《ETtoday新聞雲》記者稍早致電周幼偉詢問，他駁斥此傳言，強調目前沒有接獲任何有關職務異動的通知，「不知消息從何而來」。

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