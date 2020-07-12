柯建銘：國民黨從廢墟站起應進退有據　別往下沉淪、秀下限

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

立法院臨時會將進行監察院人事同意權審查與投票，國民黨團揚言號召民眾抗議。對此，民進黨團總召柯建銘12日表示，若不讓監察院長被提名人陳菊備詢，就是放棄責任跟權利，17日仍要表決；他強調，國民黨要從廢墟站起，應進退有據，要有論述基礎，獲得民意支持，不要往下沉淪、秀下限。

有關監察院人事同意權，立法院13日將舉行公聽會，14日上午則是院長被提名人審查會，下午至16日則舉行監察委員被提名人審查會。因此，根據評估，藍營預計14日才會大動作杯葛。對此，國民黨團總召林為洲要求，「廢考監、拒酬庸、撤提名」，同時黨中央也號召民眾14日至立法院抗議，要內外強力杯葛。

面對國民黨接下來的各種動作，柯建銘表示，陳菊14日會到立法院備詢，如果國民黨不讓她進去，藍營要負責，他認為可以去論述反對理由，但如果不讓陳菊備詢，是放棄自己的責任跟權利。

柯建銘指出，先前陳菊到立法院拜訪，國民黨團找黑衣助理阻擋，後來又找百位黑衣助理在議場前開記者會，這在外界觀感上是負面的，國民黨要從廢墟站起，應進退有據，要有論述基礎，獲得民意支持，不要往下沉淪、秀下限。

柯建銘說，國民黨不讓陳菊赴立院，不代表同意權不能行使，現在是陳菊要來，但國民黨不讓她來，國民黨自己就要負責。他強調，民進黨在野期間，也不會用打架來阻擋同意權行使。