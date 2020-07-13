國民黨吉安鄉黨部遭黨產會法拍！支持者感傷

▲國民黨花蓮吉安鄉黨部已遭黨產會法拍，面臨遷走的命運，令當地民衆及支持者相當感傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨花蓮吉安鄉黨部面臨遷走的命運，本月底如果不能解決租賃問題，將被迫搬家。吉安鄉黨部目前正與新地上物所有人洽談租賃事宜，如果順利，將繼續在原址辦公，若有變數，吉安鄉黨部仍須另覓去處。



民進黨蔡英文執政後以轉型正義之名，於2016年8月31日成立的不當黨產處理委員會，是行政院任務編組的機關，專職台灣戒嚴時期中華民國政黨財產的調查、返還、追徵、權利回復等工作，國民黨早年在各鄉鎮設立的黨部，自蔡英文執政後已逐一被追回，其中吉安鄉黨部遭法拍。

而吉安鄉黨部在完成法拍程序後，土地收歸國有，至於地上物已由得標者取得，由於國民黨已無產權，勢必面臨搬遷的命運，在地方已成立數十年的吉安鄉黨部即將走入歷史，這讓長久以來，黨工與習慣前往黨部聊天的民眾與支持者不勝唏噓。



不過，據了解，吉安鄉黨鄉將與新地上物所有人洽談租賃事宜，如果順利，未來將繼續在原址辦公，若有變數，吉安鄉黨部仍須另覓新址。



由於近期國民黨各鄉鎮黨部主任委員已重新改派，新任主委或有新的規劃亦未可知，是否保留原址辦公尚待觀察，各鄉鎮黨部財產問題儘管逐一落幕，但長久以來各鄉鎮黨部成為地方的地標或民眾聚會的場所已不復見，不少民眾得知消息，無不傷感。

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