民眾黨員1萬多…黨員大會僅1千多人報名　「有流會危機」蔡壁如：資訊沒放出

▲民眾黨高雄市長補選參選人吳益政（中）與立委蔡壁如（左一） 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政及競選團隊，7月10至12日以「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動，來貼近傾聽民眾的聲音，在立委蔡壁如陪同下，第二天就從岡山出發至抵達橋頭鳳橋宮，而被問到支持度，吳益政表示他有自己的路，支持他理念的人就會留下。媒體詢問民眾黨黨員大會報名人數少，立委蔡璧如也坦言：可能是資訊上沒有傳出去。

▲民眾黨高雄市長補選參選人吳益政「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對於民調支持度，吳益政則認為有自己的路，他說一路走來是以創新、革新路線，走在社會前面，知道我們理念的人就會留著，我所做的所講的讓人認同，讓人感動，這才是我的工作，人家說一步一腳印，但我「十步才有一腳印」，更不會因為時空或是不同政黨講不同的話。

不過，近日卻傳出民眾黨黨員大會報名人數有點少，立委蔡壁如在旁也表示，民眾黨將於8月2日在林口體育館開黨員大會，坦言「目前報名不是太踴躍」，可能是資訊上沒有傳出去，很多人打電話說沒接到通知，呼籲黨員大家一起來，且民眾黨8月即將一歲了。



民眾黨預定於8月2日舉行第一次黨員大會，估計目前黨員數為1萬2000人，要過半數，也就是6000人以上才算合法，依政黨法規定，政黨成立後4年內，一定要召開黨員大會，否則會被廢止。