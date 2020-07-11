是否延續韓國瑜賽馬場政見　陳其邁：挖石油或憑空想像要實現困難



▲陳其邁參加橋頭馬術治療課程開訓典禮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜曾提出要在高雄興建賽馬場，不過隨著他下台後，現在賽馬場也跟著無聲無息，民進黨高雄市長參選人陳其邁11日參加橋頭馬術治療課程開訓典禮，由於地點是馬場，現場媒體也問他是否認為賽馬場有可行性，陳其邁也說賽馬場的問題已經被香港馬會打槍兩次，「假如說政策想到什麼做什麼，一會要挖石油，或者憑空的想法而沒有計畫，恐怕要實現非常困難。」

▲民進黨高雄市長參選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁11日橋頭馬術治療課程開訓典禮，被問到前高雄市長韓國瑜曾提的賽馬場，覺得未來還有可行性嗎？陳其邁說：「政策要經過務實、可行的計畫才提出來，這樣會比較好。賽馬場的問題已經被香港馬會打槍兩次，我覺得高雄市必須根據自己的優劣條件，來做全面性不管是港灣城市，或者是利用我們的地理環境優勢，向國際行銷，這才是大家喜歡來高雄的原因。」

他更酸：「假如說政策想到什麼做什麼，一會兒要挖石油，或者憑空的想法而沒有計畫，恐怕要實現非常困難。我會盤點高雄的優勢條件，來吸引更多國際旅客來高雄觀光旅遊，這才能發揮我們最大的優點，讓高雄成為一個國際的港灣城市，讓更多國際旅客願意來高雄。」

不過相較陳其邁，對手李眉蓁則顯得保守許多，同樣被問到賽馬是否會想繼續延續，李則：「只要可以促進觀光，我們都會大力推展，現在主軸當然是未來在後疫情時代會有報復性觀光，要如何準備好面對這報復性觀光，讓高雄可以承接下來，這是目前我們最急著想要做的事。」