雲林二監擴建工程上樑　黃俊棠：把人關起來舊觀念要改

▲矯正署長黃俊棠認為，把人關起來的舊觀念要改掉。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

雲林第二監獄10日舉行新建統包工程上樑典禮，矯正署長黃俊棠致詞時表示，把壞人關起來這種包青天式的舊觀念，必須要改掉！矯正機關必須要以協助收容人回歸社會、減少再入監當作努力的目標。另外他也說，未來希望增加外役監收容人的人數，要擴大到1200人。

雲林第二監獄是矯正署近年來擴大改建的監所之一，朝著收容人「一人一床」的目標設計，包含有2人、4人及8人房，採上下舖方式，完工後可望增加1556名收容人數，將有效紓解監獄超收、過度擁擠的現狀。此外，雲林二監的舊舍房，「一人一床」的狀況也提高至8成。

黃俊棠在致詞時說，未來獄政發展有4大努力方向，首要是現代化刑事政策，接軌國際，第二是人本化教育，要有更好的居住空間，讓收容人有更好的學習環境，因此舍房改建、「一人一床」的目標還要持續努力。第三是「智慧型監獄」，讓監獄不光是用來關人，還要協助受刑人能回歸社會，他強調，把壞人關起來這種包青天式的舊觀念，必須要改掉！矯正機關必須要以協助收容人回歸社會、減少再入監當作努力的目標，如此也會精簡獄政管理人力。

至於第四點，黃俊棠認為是專業化的處遇能力，希望矯正機關能透過社工師、心理師及家庭教育的專業處遇，讓收容人能脫離犯罪行為；此外藉著學習各種專業技能，讓收容人學到一技之長。黃俊棠特別提到「監外自主作業」，讓收容人白天在工廠工作，賺取薪水，晚上再回到監所中收容；這樣可以讓收容人更容易回歸社會。最後黃俊棠還提到低度看守的外役監，希望能擴大外役監收容人數，達到1200人。

