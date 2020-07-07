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小亮哥幫忙還債反挨告　北檢調查還清白…小舅子公司經營不善詐200萬惹禍

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▲小亮哥與張克帆夫妻檔。（圖／衛視中文台提供）

▲藝人小亮哥與妻子林姿佑被控詐騙，檢察官調查還清白。（資料照／衛視中文台提供）

記者劉昌松／台北報導

香港周姓商人指控，藝人小亮哥夫妻和小舅子林俊名，涉嫌以「优戲」遊戲公司前景看好等理由，向他借款200萬元，後來支票無法兌現，才發現优戲早已虧損嚴重，但台北地檢署調查發現，小亮哥雖曾幫小舅子還款50萬元，但從頭到尾不知道小舅子公司經營狀況，7日以罪嫌不足，處分不起訴小亮哥夫妻，另依詐欺罪起訴小舅子。

周姓商人指控，他因為曾與小亮哥、林姿佑夫妻合作推銷燕窩產品，認識了小亮哥的小舅子林俊名，2017年間起，林俊明陸續向他表示，「优戲」將代理AKB48的周邊商品，開設「AKB48偶像咖啡廳」等業務，還找來曾任日本SONY娛樂公司的亞洲總裁擔任公司董事。

因為林俊名擘劃出「优戲」前景一片大好的遠景，周姓商人陸續借了200萬元給林俊名，但是後來收不到借貸利息，要去兌現林用來擔保的支票失敗，才驚覺受騙，一查又發現小亮哥的妻子林姿佑也曾擔任「优戲」的負責人，因此控告小亮哥夫妻和小舅子共同涉嫌詐騙。

北檢調查時，小亮哥表示，自己只是出面幫小舅子還了50萬元，他和妻子都不曉得小舅子的公司到底怎麼了，林俊名也否認詐欺，辯稱借錢真的是要用來經營公司，但檢察官查出，「优戲」的負債早已超過資本額，且有勞資糾紛待解決，已無還款能力卻仍對外舉債，依詐欺罪嫌起訴，另外無證據顯示小亮哥夫妻知情，因此不起訴。

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