獨／謊稱名牌包大盤商　女開空頭支票詐同業6百萬還卸責虛擬人物

女子假裝是名牌包大盤商，詐騙同業開空頭支票遭判刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

女子蔡宜妙假借自己是名牌包大盤商，找上同業張姓、黃姓女子謊稱要批貨或是投資，先以付現取信後再開空頭支票（俗稱芭樂票）詐騙，共騙得660萬餘元。台中高分院審結，認為蔡女已有類似前科仍不知悔改，原審依詐欺罪判她4年有所依據，駁回上訴。全案定讞。

判決書指出，女子蔡宜妙對外宣稱，自己在台北地區開一家宜軒名牌精品店，是名牌包的大盤商。2013年8月，蔡女得知張姓女子有經營COACH名牌包網拍，前往拜訪張女，謊稱張女的商品中有她客戶需要的，希望能批貨轉賣。張女在前幾次採現金批貨，很快就變成信用良好的常客。

同年11月，蔡女開始用第三人開立支票當作付款工具，票期更從1個月延長2、3個月，但初期仍如期兌現，張女也持續出貨給她。不料，蔡女在2014年5月至9月間，多次到張女住處交付共15張來源不明的空頭支票（俗稱芭樂票），張也陸續交付市價高達609萬餘元的名牌包貨物。事後，這些支票因帳戶存款不足或拒絕往來戶，全被退票，蔡女雖再開2張本票，但仍沒有退現，才知道自己受騙。

期間，蔡女也透過張女認識同樣經營名牌買賣的黃姓女子，她跟黃女謊稱自己有較高級名牌包貨源，說服對方跟她訂貨。2014年4月間，她邀請黃女投資她的名牌包買賣生意，約定黃每次出資10萬給她向國外訂名牌包，再將名牌包出售後所得的客戶支票12萬5千元給黃，等於可賺得25000元利潤。黃女誤信，陸續交付6次共60萬給蔡女，蔡則給6張面額12萬5千元的芭樂票給黃，最後一樣無法兌現受騙。

蔡姓女子否認詐欺，辯稱她向張女購得名牌包貨物都被合作女夥伴拿走，人跑到中國天津下落不明，失去聯絡。所有支票都是她交付，自己並沒有詐欺張女及黃女。

台中地院法官審理後認為，蔡女之前就曾有多次詐欺前科，手法與本案相近，並詐得333萬多元，遭判刑定讞。審酌蔡女未記取教訓，不知悔改，不思合法賺錢，詐騙張女及黃女，事後矢口否認，沒有悔意，犯後態度不佳，依詐欺取財罪判她4年徒刑。

蔡女不服上訴台中高分院，高院審理後認為，蔡女辯稱合作夥伴拿走這部分完全沒有依據，但有歸還蔡女9萬多元，仍欠600萬餘元，黃女則都未歸還。最後維持原判，不得再上訴。

據了解，不少受害人針對蔡女惡行，都有在臉書社團及部落格爆料，還有人自稱遭她騙上千萬，更將她的照片公開，就是希望不要再有人因此受害，血本無歸。

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