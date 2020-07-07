3攤商全台「詐雞」9個月狂撈271萬　11名批發商報案才知都是他

記者黃翊婷／綜合報導

綽號「油雞哥」的黃姓男子與另外兩名王姓、黃姓雞販聯手，以零成本的方式全台「詐雞」，並將向雞肉批發商騙來的商品轉賣，狂宰批發商271萬4226元，最後一共有11名被害人跳出來指認，3人日前被嘉義地院法官依加重詐欺等罪判處2年至2年8月不等的有期徒刑。

▲3人鎖定雞肉批發商叫貨的流程漏洞，做起無本生意海撈一筆。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

判決書中提到，油雞哥2011年間在彰化縣鹿港鎮的黃昏市場擺攤，因此結識同個市場的雞販黃男，兩人平時也有雞隻買賣的業務往來，5年後他轉往某公司擔任剁雞的工作，後來透過黃男介紹才認識第二名雞販王男，3人就此展開「詐雞」之路。

王男2018年底因為缺錢，在油雞哥的建議下開始學習殺雞和賣雞，黃男則在彰化市開設餐廳，並讓他在店裡擺攤賣甕仔雞，沒想到生意越做越熟，他們也漸漸發現雞隻屠宰與批發、零售流程可以先叫貨後付款，因此將歪腦筋動到這個交易漏洞上。

為了償還債務，油雞哥和王男兩人在2019年2、3月間向雞肉批發商叫貨，並以每隻175元的價格轉賣不知情的商家。起初不知情的黃男意外得知兩人的行為，不僅沒有制止，反而選擇加入想分一杯羹，每日向批發商叫貨70隻雞，再以每隻200元的價格轉賣，9個月內一共詐得270萬4226元。

▲油雞哥與黃男原本都是在菜市場做生意。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

受害的批發商們因為遲遲收不到貨款，加上3人叫貨之後就失聯了，無奈之下只好報警，沒想到全台算一算，竟然有11名批發商受騙，遍及嘉義縣、新北市、彰化縣、桃園市4縣市。

3人被逮之後自知瞞不住了，通通坦承認罪。嘉義地院日前依加重詐欺等罪判處判處油雞哥2年8月、王男2年、黃男2年6月有期徒刑，全案仍可上訴。