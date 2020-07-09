新店停車20hr收費1600！暴氣找「里長」用這招免繳　下場曝光

▲吳男不滿停車費太貴，找朋友幫忙逃票吃上詐欺刑責。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子去年底在新北市新店區某停車場停車超過20個小時，離場時發現停車費高達1600元，平均每小時要價約80元，吳男氣炸，找綽號「里長」的男子另外開車去停車場，取得新的入場票卡，交給吳男在免費時間內開車離場，台北地檢署調查後依利用收費設備詐欺罪起訴，吳男要面臨1年以下徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

起訴指出，吳男在2019年12月14日凌晨4點49分，把妻子名下的車停在新店北宜路一段上的自動收費停車場，隔天凌晨0點55分左右，吳男準備要去繳停車費離場，發現竟然要收費1600元，眼看停車場無人看管，找「里長」來幫忙解決。

里長開著自己的車觸動自動收費機跳出票卡後，直接把車倒退離開，票卡交給吳男，讓吳男趕在5分鐘免費時間內，用里長剛拿到的新票卡，讓機器以為是剛入場的車子而放行，後來停車場負責人清點發現短少，調閱監視畫面發現被跑票。吳男坦承，因為覺得停車收費太貴，不想繳錢，檢察官起訴他利用收費設備詐欺罪，他不但要面臨刑責，還要被追回詐欺所得的停車費1600元。

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