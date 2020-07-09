　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新店停車20hr收費1600！暴氣找「里長」用這招免繳　下場曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼停車場,車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲吳男不滿停車費太貴，找朋友幫忙逃票吃上詐欺刑責。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子去年底在新北市新店區某停車場停車超過20個小時，離場時發現停車費高達1600元，平均每小時要價約80元，吳男氣炸，找綽號「里長」的男子另外開車去停車場，取得新的入場票卡，交給吳男在免費時間內開車離場，台北地檢署調查後依利用收費設備詐欺罪起訴，吳男要面臨1年以下徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

起訴指出，吳男在2019年12月14日凌晨4點49分，把妻子名下的車停在新店北宜路一段上的自動收費停車場，隔天凌晨0點55分左右，吳男準備要去繳停車費離場，發現竟然要收費1600元，眼看停車場無人看管，找「里長」來幫忙解決。

里長開著自己的車觸動自動收費機跳出票卡後，直接把車倒退離開，票卡交給吳男，讓吳男趕在5分鐘免費時間內，用里長剛拿到的新票卡，讓機器以為是剛入場的車子而放行，後來停車場負責人清點發現短少，調閱監視畫面發現被跑票。吳男坦承，因為覺得停車收費太貴，不想繳錢，檢察官起訴他利用收費設備詐欺罪，他不但要面臨刑責，還要被追回詐欺所得的停車費1600元。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

被《屠殺》作者罵「Liar」　柯文哲親赴北檢說明提告誹謗

變態父244次「畜生行為」想聽兒子咿呀叫　喊冤：娶錯女人陷害我

宿醉後下面有感覺睜眼驚呼「你是誰」　四角褲男奪門而出：幫她蓋被撥髮

ET快訊
新店隨機砍人！他接女兒下課…遭陌生男「持刀插進胸口」
超狂！彰化17歲少年拿斧頭砍砸派出所　開直播嗆：警察要躲好！
OL驚見摩斯「飲料杯蓋有蛆」！衛生局稽查結果曝　業者回應了
快訊／1小時內連2震...花蓮近海又一規模4.6地震
陳建州道歉「真的是時候了」！　宣布人生新身分
快訊／突然一晃！花蓮近海11:24規模4.8地震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店隨機殺人！他要接女兒下課…路上遭陌生男子「持刀插進胸口」大量噴血

遭葛特曼影射器官買賣提告　柯文哲赴北檢說明：汙辱我及台灣醫界

自稱女警買情趣用品：就想被意淫！　攝淫師「穆川申」拍下露點特寫照引千人朝聖

闖紅燈被開單嗆警「看你長什麼鳥樣」　駕駛罰款再加1萬

整理貨架背部狂被頂…女店員回頭驚見「那根甩啊甩」！崩潰報警秒換制服

「槍在手，跟我走」高雄男街頭嘻鬧　仿《讓子彈飛》綁架情節…下場糗爆

新店停車20hr收費1600！暴氣找「里長」用這招免繳　下場曝光

苗栗男出門購物遺失2萬元新手機　警拾獲啟動「內建功能」物歸原主

凌晨台中街頭…計程車攔腰撞車頭毀　自小客車翻覆四腳朝天

19歲淫魔阿兵哥「買虛寶」性侵9位少女！廁所逼拍片…最小12歲

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

新店隨機殺人！他要接女兒下課…路上遭陌生男子「持刀插進胸口」大量噴血

遭葛特曼影射器官買賣提告　柯文哲赴北檢說明：汙辱我及台灣醫界

自稱女警買情趣用品：就想被意淫！　攝淫師「穆川申」拍下露點特寫照引千人朝聖

闖紅燈被開單嗆警「看你長什麼鳥樣」　駕駛罰款再加1萬

整理貨架背部狂被頂…女店員回頭驚見「那根甩啊甩」！崩潰報警秒換制服

「槍在手，跟我走」高雄男街頭嘻鬧　仿《讓子彈飛》綁架情節…下場糗爆

新店停車20hr收費1600！暴氣找「里長」用這招免繳　下場曝光

苗栗男出門購物遺失2萬元新手機　警拾獲啟動「內建功能」物歸原主

凌晨台中街頭…計程車攔腰撞車頭毀　自小客車翻覆四腳朝天

19歲淫魔阿兵哥「買虛寶」性侵9位少女！廁所逼拍片…最小12歲

鑽石聯賽蘇黎世站將登場　30位明星選手在全球7場館隔空對決

三倍券還是能買回數票！高鐵：「但有限制」詳細辦法7/10公告

愛黛兒「炸細雙腿」瘦出新高度！每天三杯綠色果汁狠甩19公斤

數學學霸是天生的？ 研究指出：跟基因、父母教育程度有關

沒養狗啊？家裡半夜傳吠叫...　他驚見松鼠狂練「第二外語」

當演員時不是真正的她　Mir親姐「真實面貌」藏15年：曾患恐慌障礙

化學教師甄選「8分」進複試惹議　教育部：成績未達標準不予錄取

工人3公尺高落地遭鋼筋貫穿　「腹腔插入傷到肺」醫生奇蹟拔出75cm

換臉驚喜包！小萌猴蛻變「柴界小仙女」　天使笑顏美呆網

在博物館喝啤酒！墾丁觀光酒廠　藏有巨大酒杯牆+蒙娜麗莎微笑

社會熱門新聞

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

雲林女冰屍含冤377天終落土！單親媽擺攤養家慘遭逆子殺害

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

王奕凱：前執行長妻說謊，整家影帝

無照撞死人！屁孩拒賠再嗆聲：有事跟法官說

越南巨乳妹遭逮電話響不停　警接到手軟

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

170cm女警被封「北宜林志玲」　車友加臉書求合影

胖乩童下藥性侵小鮮肉未遂　一審遭判4年

更多熱門

相關新聞

2流浪幼犬遭棄空地成「曬乾狗屍」狠男判拘役

2流浪幼犬遭棄空地成「曬乾狗屍」狠男判拘役

高雄一名謝姓男子平時固定將愛車停放於一處設有金紙行在內的停車場，卻不滿車輛遭流浪狗排泄物汙染，竟擅自帶4隻流浪幼犬前往88快速道路旁的空地棄置，導致其中2隻幼犬遭高溫烈日活活曬死。對此，高雄地院認為謝男行徑已違反《動物保護法》，判謝男拘役30日，得易科罰金，再併科罰金20萬元。

小亮哥幫忙還債反挨告　北檢調查還清白

小亮哥幫忙還債反挨告　北檢調查還清白

屏東監理站Line服務　駕駛人登錄用Line嘛也通

屏東監理站Line服務　駕駛人登錄用Line嘛也通

3攤商全台詐雞　9個月狂撈271萬

3攤商全台詐雞　9個月狂撈271萬

複製悠遊卡「儲金翻倍！」夫妻詐114元緩起訴

複製悠遊卡「儲金翻倍！」夫妻詐114元緩起訴

關鍵字：

停車場停車費票卡收費設備詐欺

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

陳建州道歉「真的是時候了」！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

蕾菈立遺囑道歉父母親！

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面