嚇死人了！她早上在家附近慢跑　路旁驚見一顆腐爛人頭

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名女子早晨在聖彼得堡市(Saint Petersburg)慢跑時,意外在路上一草叢中發現一顆腐爛人頭,嚇得她立刻報警。警方表示,由於人頭腐蝕情況嚴重,目前還無法判斷性別,仍需進一步調查。

《坦帕灣時報》報導,女子7日上午7時在38號S路以西的31號S路附近一處草叢中發現人頭。警方發言人費爾南德斯(Yolanda Fernandez)表示,由於人頭腐爛十分嚴重,很難判斷性別以及人種,相信其他民眾經過時,也很認出那是一顆人頭,「許多人可能以為這只是動物,但報案女子認為它看起來很像人頭」。

費爾南德斯表示,「我們不清楚這顆頭在那裡待了多久,不過報案女子透露,她5日慢跑經過同一路線時,人頭沒有放在那裡,而6日她沒有慢跑」。警方目前已將人頭交由驗屍人員以獲得更多線索,並封鎖附近街道希望能找到剩餘遺體。

#stpetepd investigating human head found on the side of the road on 38th Av S between 31st and 34th St. South. Anyone with info call 727-893-7780 pic.twitter.com/zoICcaYvpI