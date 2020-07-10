女職員洩漏大樓「監視死角」遭開除　告公司偷看LINE…法判無罪：妳沒登出

▲物業管理公司女職員用LINE私聊大樓監視器死角被解雇。（示意圖／翻攝自YouTube）

記者劉昌松／台北報導

原在物業管理公司上班的馬姓女子，去年向勞工局申訴，遭公司未告知理由解雇，公司舉證馬女用公司電腦，和保全人員用LINE研究聊託管的大樓監視器死角，還傳送大樓平面圖，嚴重洩漏公司機密，馬女反告公司經理，偷用她的公司電腦，涉嫌妨害秘密等罪，台北地檢署調查認定，是馬女自己忘了登出LINE帳號，公司並非無故取得，處分不起訴公司經理。

20多歲的馬女是物業管理公司的行政助理，2019年間某天上班時，用公司電腦登入自己的LINE帳號，和保全人員聊天時，傳送大樓平面圖給保全，並用遠端系統看著保全員所在的大樓監視畫面，討論監視器裝設位置，還要保全員「再往旁邊一點，這樣就看不到你了」。

▲女職員還把大樓監視器所在平面圖傳給現場保全比對 。（示意圖／翻攝自pixabay）

當天馬女下班後離開，公司經理為電腦進行例行性更新檢修時，一打開馬女電腦，就看到這一長串的LINE對話內容，立刻用手機拍下存證，公司發現受託管理的大樓保全系統竟遭外洩，沒幾天就通知馬女不用再上班了。

馬女被開除得一頭霧水，向勞工局申訴遭違法解雇，公司在勞資調解時拿出證據解釋後，馬女再向台北地檢署控告經理，涉嫌無故侵入她的LINE帳號、妨害秘密等罪，但是因為馬女無法拿出手機曾收到LINE被重新登入的通知，檢察官採信經理說法，認為是馬女自己忘記登出，經理依工作需要打開公司電腦螢幕就直接看到對話，並非無故侵入取得相關內容，因此處分不起訴。

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