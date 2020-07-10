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餐廳火紅親友搶投資　「年息60%」吸金9千萬後倒閉…張男判6年半定讞

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▲▼張文亮因經營Artr親子餐廳吸金案遭判刑定讞。（圖／資料照）

▲張文亮因經營親子餐廳吸金9360萬元遭判刑定讞。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

男子張文亮多年前經營親子連鎖餐廳Artr爆紅，「錢景」一片看好，應親友員工要求，開出高額紅利，招攬吸金9360多萬元，卻因展店過快出現龐大資金缺口，在2017年無預警倒閉，張背負錢莊債務，只能把妻小安置在南部，自己獨自在台北生活，還請檢警幫忙找回遭債主搶走的跑車，日前最高法院依違反《銀行法》將他判刑6年半定讞。

張文亮在2013年間，以「詠語創意國際有限公司」成立Artr親子連鎖餐廳，因提供空間讓孩子在父母用餐時，可以隨意揮灑塗鴉、玩積木，主打客層明確，迅速爆紅，許多員工親友紛紛入股投資，迅速在全台開了9家分店。

檢調追查，張文亮未考量自身周轉能力，就以每投資20萬元，保證每月紅利1萬元的高利息（換算年息60%），從2015年到2017年倒閉前，吸金超過9360多萬元，自己過著租跑車代步的奢華師活，為了支應龐大資金周轉需求，還向錢莊借貸。

最後餐廳無預警倒閉，張帶著一家人逃亡海外，經親友勸回台灣，張特地把妻小安排在南部生活，自己留在台北面對債主，遭檢調約談時，無奈說出自己有家歸不得的心情，還希望辦案人員幫忙找出遭債主搶走的名貴跑車，台北地檢署檢察官陳立儒調查後，在2018年依違反《銀行法》等罪嫌起訴，經法院三審判處徒刑6年6月定讞。

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