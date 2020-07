美兩棲攻擊艦「好人里查號」爆炸起火！艦內160名水兵全撤離　18人受傷

▲「好人里查號」維修期間爆炸起火。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國聖地牙哥(San Diego)海軍基地內,兩棲攻擊艦「好人里查號」(USS Bonhomme Richard)12日燃起熊熊大火;海軍官員指出,目前尚不清楚起火原因為何,至少18名水兵因傷被送往附近醫院救治。

綜合外電報導,事發時間在美國時間周日(12日)上午約8點30分,聖地牙哥消防隊接獲3級火災警報立刻趕赴現場,看到全長257公尺(844英呎)的兩棲攻擊艦陷入祝融,濃厚黑煙直竄天際。緊急小組立刻駕駛船隻到「好人里查號」旁,噴出水柱進行面火。

DEVELOPING: Eleven sailors transported to hospital with minor injuries after explosion on San Diego naval ship.



Fire broke out aboard the USS Bonhomme Richard around 9 a.m. local time, officials said. https://t.co/4PJxuHWjkF pic.twitter.com/52X00QvLqz — ABC News (@ABC) July 12, 2020

A San Diego Fire Department helicopter provides an aerial view of the fire that broke out aboard the USS Bonhomme Richard in Southern California.



More than a dozen sailors were transported to hospital with non-life-threatening injuries, officials said. https://t.co/7GnJONP5yv pic.twitter.com/O51AaSQMJt — ABC News (@ABC) July 12, 2020

據了解,當時「好人里查號」上約有160名水兵;太平洋海軍水面部隊於當天下午發布推文表示,其中18名受傷水兵已經被救出,轉往附近醫院進行治療,沒有生命威脅。



聖地牙哥消防部門也在推特上指出,兩棲攻擊艦上曾傳初爆炸聲響,部門內所有人力都在上午11點19分以前到達現場,目前消防隊員正在清除周遭區域,但未說明起火原因,初勘報告起火點在井甲板。

▲▼初判報告,起火點在艦上井甲板處。(圖/翻攝自推特「@zaharako」)

消防隊長史陶沃(Colin Stowell)指出,在他們指引船上水兵撤離時,船內發生爆炸,所幸所有人安全撤出,但「好人里查號」可能會延燒好幾天, 直到所剩無幾。

報導指出,停泊在聖地牙哥海軍基地的「好人里查號」,編制1000名水兵,但當時正在進行維修養護,傷亡事態因此未擴大。