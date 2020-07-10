網紅女師逼幼稚園男童「嘴對嘴」狂親　拍片嬌喊：想犯罪怎麼辦

▲女老師親吻男童的影片引發爭議。（圖／翻攝自微博）

記者李振慧／綜合報導

河南南陽市唐河縣一名女老師和幼稚園男童親吻的影片在網路上引發爭議，影片中可看到，女老師不但和男童嘴對嘴親吻，還發文表示，「我想犯罪怎麼辦」、「我可以等他10年」等言論，引發許多家長抗議，認為她的行為有猥褻男童的嫌疑。

《澎湃新聞》新聞10日報導，這名女子是在抖音上擁有20多萬粉絲的網紅女老師，近來在網路上流傳的影片其實是於2019年12月2日在抖音上所發布，女老師在和學生玩耍時，因為班上男童表現良好所以要親男童臉頰「獎勵一下」，結果對方不願意還伸手讓對方直接親在嘴上，過程全被拍成影片並分享在網路上。

女教師分享影片時，貼文寫下，「我想犯罪怎麼辦？女朋友在此，我可以等他10年」等言論引發網友撻伐，她後來澄清只是在開玩笑，且男童媽媽也沒有責怪，但無法平息批評言論最後便將相關貼文與影片全數下架。

報導中提到，女老師影片引發爭議後，警方詢問幼兒園園長時表示，涉案女老師思想單純並深受學生喜愛，只是喜歡在網路上紀錄孩子們的快樂點滴，並沒有做出猥褻孩童的行為。不過南陽市唐河縣教育體育局辦公室表示，目前已經開除涉案女老師，並成立領導小組調查核實相關情況。

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