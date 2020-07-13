美3搶匪入室遭「雙槍俠」屋主開槍反殺！2人中彈亡　1人逃跑鄰居幫壓制

▲搶匪遭屋主反殺，搶劫不成更丟了性命。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛州中部的衛斯理堂（Wesley Chapel），發生一起匪徒入室搶劫，卻遭屋主反殺的案件。3名青年日前持槍闖進一處民宅，未料已有所準備的屋主立克開槍，最終造成2死1傷，搶匪年紀最輕的僅19歲。

根據《福斯新聞》報導，美東時間10日午夜，屋主當時正在家裡打電動，突然聽到屋子後端傳來玻璃破碎聲，他立刻抄槍要前往一探究竟，但在長廊就先看見全身黑、戴黑色滑雪臉罩的歹徒，持槍對著他。

屋主第一時間開火，該名歹徒倒下，他對著同樣站在長廊上的另一名持槍歹徒開槍。連續擊倒2人後，屋主發現長廊末端還有一個人，於是再次扣動板機，卻發生卡彈，他跑去拿另一把槍回來時，歹徒已經跑出屋外。據了解，屋主很快就接到鄰居打來的電話，對方告訴他已經持槍押至企圖逃跑的第三人。

帕斯科郡治安官諾科（Chris Nocco）約在凌晨1點之前抵達現場，他指出2名歹徒中彈後當場死亡，第3名歹徒則已被帶往醫院治療，無生命危險。諾科表示，歹徒和屋主有某種關係，該起入室搶劫是針對屋主而來的獨立案件。

諾科指出，2名死者分別為21歲的卡薩多（Luis Casado），以及21隨的杜爾罕（Khyle Durham），2人都有暴力犯罪前科。唯一存活下來的歹徒，為19歲的楚拉麥爾（Jeremiah Trammel），他將因入室搶劫，以及參與最終導致2人死亡的非法行動，面臨起訴。