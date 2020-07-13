納瓦洛：川普料對TikTok與WeChat硬起來

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社舊金山12日綜合外電報導

華盛頓與北京緊張關係升高，美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天表示，預期總統川普會對TikTok與微信（Wechat）等應用程式祭出強硬行動。

川普上週表示，為懲罰中國處置2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不力，考慮禁止短影音平台TikTok。

納瓦洛今天接受福斯新聞（Fox News）訪問時主張，美國人必須了解「資料進入那些給孩子們莫大歡樂的行動應用程式...就會直接進入中國的伺服器，直接給中國軍方、中國共產黨」。

他說，這些應用程式可用以竊取智慧財產，「所以預期」川普會對此採取強硬行動。

成長迅速的TikTok隸屬中國的字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.），全球用戶近10億。

但TikTok尋求和中國老闆劃清界線，不僅強調公司執行長為美籍，也多次否認與北京分享資料。

隸屬騰訊旗下的微信用戶則超過10億。

納瓦洛也指控TikTok的新老闆、也就是迪士尼串流平台前負責人梅爾（Kevin Mayer）只是一個傀儡。

亞馬遜公司（Amazon.com Inc）10日發信以安全疑慮為由禁止員工在行動裝置使用TikTok應用程式，但之後又稱先前的郵件為誤發。

亞馬遜發言人後來告訴法新社，「目前我們並未改變有關TikTok的政策」。

▼美國總統川普在白宮主持國慶日慶祝活動。（圖／路透）