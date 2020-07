親手養育23年！不孝孫痛打82歲奶奶5分鐘　打到靜脈破裂「靴子裝滿鮮血」

▲男子竟然不顧養育之恩,暴打養大他的奶奶。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯一名23歲男子從小被82歲祖母辛苦養大,卻因為要不到酒錢就狂揍對方整整5分鐘,導致小腿嚴重瘀青、靜脈破裂出血,被送醫時所穿的靴子裡面竟然流滿了血,惡劣暴行被判入獄1年。

居住在威爾斯尼思市(Neath)的23歲男子歐文斯(Leon Peter Owens),今年3月13日酒醉後返家,因為向82歲奶奶討酒錢失敗竟然就施暴,一邊大喊「快給我錢」一邊用腳狂踢對方長達5分鐘,而對方當天早上才給了他英鎊10元(約台幣371元)買酒。

歐文斯犯案後便逃到女友家中,重傷的奶奶因為擔心他便跟在身後,結果因為身上流太血感到頭暈,後來被附近民眾發現、幫忙扶到地板上止血。本案近來開庭,檢察官沃爾頓(Ashanti-Jade Walton)表示,案發現場地上有血、傷者腿上也流著血,靴子裡更是裝滿了血,後來送到醫院因為小腿腫脹、靜脈破裂接受治療。

根據法院資料顯示,前科累累的歐文斯曾被指控18項罪名,其中8項都與喝酒有關,其中包含去年他也是酒醉後攻擊一名醫療人員,而被判入獄6個月。法官痛批歐文斯竟然狠心對養育他23年的祖母下毒手,惡行令人髮指,判處入獄12個月、以及3年限制令的管束。

Man violently attacked his 82-year-old gran when she wouldn’t give him money https://t.co/SJe6eHX76A pic.twitter.com/cg6O4myDKJ