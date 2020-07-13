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川普考慮賣掉波多黎各！　白宮前高官爆料：與颶風瑪莉亞有關

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▲▼波多黎各去年受到颶風瑪莉亞（Hurricane Maria ）的重創。（圖／路透社）

▲颶風瑪莉亞（Maria）當年重創波多黎各，導致全島大停電，淹水、交通等災情接連傳出。（圖／路透社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

2017年颶風瑪莉亞重創波多黎各，奪走至少3000條寶貴性命。但根據美國前國土安全代理部長杜克（Elaine Duke）的最新說法，現任總統川普當年曾考慮把這塊美國領地賣掉，儘管此一選項從來沒有被認真考慮或討論過。

美國前國土安全代理部長杜克坦言，「總統起初的想法更傾向於一位商人。」他引述川普當年所說的話，「我們能把電力外包嗎？我們能把島賣了嗎？或你知道，放棄這個資產？」

事實上，位在加勒比海的波多黎各是美國的自治區，被稱作波多黎各自由邦。但因為2017年颶風瑪莉亞強勢來襲，波多黎各慘遭重創，全島發生大規模停電，當年至少300萬人無電可用，基礎建設、醫療機構無法正常運作，損失金額近千億美元。

▲▼颶風瑪莉亞重創波多黎各。（圖／路透社）

▲▼颶風瑪莉亞重創波多黎各。（圖／路透社）

但就在災後，川普把矛頭指向波多黎各官員，強調當地政府把美國給予的數十億美元救災基金用在別處。2018年11月，白宮官員更向國會領袖等人透露，川普不傾向提供任何額外救濟金給波多黎各。

談及2017年颶風瑪莉亞災情，川普始終否認政府團隊出現疏失，更在去年稱自己應對災情的方式「令人難以置信、未受到讚揚的成功」（an incredible, unsung success）。

▲▼颶風瑪莉亞重創波多黎各。（圖／路透社）

▲▼颶風瑪莉亞重創波多黎各。（圖／路透社）

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