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菲外長強硬聲明「中方須遵守南海仲裁」　陸官媒：擁有充分法理依據

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▲美軍派遣航母、轟炸機至南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍日前派遣航母、轟炸機至南海進行演習。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet ）

記者張方瑀／綜合外媒報導

美國與中國近日各自在南海舉行軍事演習，據傳美國總統川普計劃在本周發表南海相關聲明。菲律賓12日再次呼籲，中國必須遵守2016年國際仲裁法庭的裁定結果；中國大陸則在《解放軍報》刊登文章表示，「美國在南海的軍事挑釁注定徒勞無功。」

美國媒體日前引述消息人士說法指出，川普（Donald Trump）計劃下週發表有關南海緊張情勢加劇的聲明。菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）也在12日強硬表示，中國必須遵守2016年荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）的裁決結果，也就是中方主張的「南海9段線」在國際法之下不具效力，「這項裁決是沒有商量餘地的。」

此一聲明也是菲律賓至南海仲裁案以來，最強硬的一次聲明。陸辛指出，北京當局在「菲律賓專屬經濟區」大規模填海造島，除了造成生態環境破壞以外，也嚴重侵犯該國主權。

不過，北京政府向來對南海仲裁案保持著「不參與、不承認、不接受」的立場。中國大陸官媒《解放軍報》也在13日發表文章指出，「美國一邊無理指責中國在家門口進行的正常軍事演練，一邊卻不遠萬里跑到南海進行大規模軍事演習。到底誰在南海實施『軍事化』，誰在破壞南海和平穩定，情況一目了然。」

文中指出，中方擁有充分的歷史和法理依據，對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權；同時強調，在《南海行為準則》（COC）地推動下，中方與東南亞各國已經達成雙邊協議與地區共識，「美在南海的軍事挑釁注定徒勞無功。」

►南海風雲起！　《解放軍報》連2天發文轟美軍：挑釁「注定徒勞無功」
►美中局勢升溫　傳川普近日發表「加劇南海情勢」新聲明！
►美指責解放軍南海演習　中國國防部：美國是「南海軍事化」最大推手

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