菲外長強硬聲明「中方須遵守南海仲裁」　陸官媒：擁有充分法理依據

▲美軍日前派遣航母、轟炸機至南海進行演習。(圖/翻攝自Facebook/U.S. Pacific Fleet )



記者張方瑀/綜合外媒報導

美國與中國近日各自在南海舉行軍事演習,據傳美國總統川普計劃在本周發表南海相關聲明。菲律賓12日再次呼籲,中國必須遵守2016年國際仲裁法庭的裁定結果;中國大陸則在《解放軍報》刊登文章表示,「美國在南海的軍事挑釁注定徒勞無功。」

美國媒體日前引述消息人士說法指出,川普(Donald Trump)計劃下週發表有關南海緊張情勢加劇的聲明。菲律賓外交部長陸辛(Teodoro Locsin Jr.)也在12日強硬表示,中國必須遵守2016年荷蘭海牙常設仲裁法院(PCA)的裁決結果,也就是中方主張的「南海9段線」在國際法之下不具效力,「這項裁決是沒有商量餘地的。」

Four years after the Philippines won the arbitration case over the disputed South China Sea, Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. called on China to adhere to the ruling, saying the arbitration award is “non-negotiable.” https://t.co/74NnuScgQo