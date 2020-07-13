德國總統：港版國安法「雙重違背國際法」！　將長期影響歐中關係

▲ 史坦麥爾先前於慕尼黑安全會議上發表演說。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林12日專電

歐盟各國外長13日將開會討論如何因應香港局勢，會前德國總統史坦麥爾直言批評港區國安法違背國際法，並警告將對歐中關係帶來長期性的衝擊。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，港區國安法顯然「雙重違背了國際法」，首先是香港基本法，其次是中國自己對國際社會的承諾和簽訂的國際條約，即1984年的中英聯合聲明。

他指出，德國、整個歐盟加上七大工業國集團 （G7）不約而同對香港局勢表達高度憂心，這種情況並不常見。

史坦麥爾直言，中國必須明白，「我們不是只有現在感到不滿而已」，如果國安法照原訂計畫實施，「對中國與歐洲和西方的關係將有長期性的負面影響」。

他強調，這樣的改變不符合中國利益，「因此我仍希望中國有可能改變想法」。

德國是歐盟今年下半年的輪值主席國，德國外長馬斯（Heiko Maas）接受媒體集團RND訪問時透露，13日舉行的歐盟外長會議將討論港區國安法對歐中關係的影響，屆時可望提出建議。

他呼籲歐盟成員國，對香港問題採取一致立場。

英國金融時報（Financial Times）日前報導，為反制港區國安法，德國與法國已建議歐盟禁止向香港出口催淚彈等設備，並提供港人獎學金和政治庇護。（編輯：林憬屏）